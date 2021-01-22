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HaberlerYaşamTarlasında gezerken yanına yuvarlandı... "Ateş gibi sıcaktı" - Haberler
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Göktaşı olduğunu iddia ettiği taşları satışa çıkardı

Sinop'ta 64 yaşındaki Durmuş Yalçın, arazisinde gezerken yanına göktaşı düştüğünü iddia etti. Göktaşı olduğunu öne sürdüğü taşları toplayıp satışa çıkaran Yalçın, “Bir anda taşlar düştü. Taşı elime aldım ama ateş gibi sıcaktı, elim yandı. ABD’de yaşayan tanıdıklarımız, taşların milyonluk olduğunu söyledi. Eğer değerinde alacak kişiler olursa satacağım” dedi.

Tarlasında gezerken yanına yuvarlandı...
Tarlasında gezerken yanına yuvarlandı... "Ateş gibi sıcaktı"
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DHA

Sinop'ta yaşayan yaşayan Durmuş Yalçın, 20 gün önce Ortaköy köyündeki arazisinde dolaşırken bir ses duydu.

DHA'nın haberine göre sesle birlikte irkilen Yalçın, arazinin yanında bulunan ormanlık alandan taşların yuvarlandığını gördü. Taşı almaya kalktığında ise eli yanan Yalçın, korkup bölgeden uzaklaştı. Bir gün sonra tekrar arazisine gelen Yalçın, taşların yuvarlandığı alanda inceleme yaptı.

Arazide 10 parça siyah taş bulan Yalçın, bunların göktaşı olabileceğini düşündü. ABD’de yaşayan tanıdıklarına taşın fotoğraf ve videolarını yollayan Yalçın, çok değerli olduğunu öğrendiği taşları satışa çıkardı.

‘SESTEN SONRA KORKTUM VE ORADAN UZAKLAŞTIM’

Taşları nasıl bulduğunu anlatan Durmuş Yalçın, “Ortaköy tarafında bir arazim var. Yaklaşık 20 gün önce arazime gittim ve dolaştım. Arazinin yanında bulunan ormanlık alandan sesler geldi, bir şey yuvarlandı. Önce büyük bir taş parçası geldi, ‘biri mi attı’ diyerek etrafıma baktım. Sonra taşı elime aldım ama ateş gibi sıcaktı, elim yandı. Sonra ormanın içinden bir ses daha geldi, oraya daha büyük bir şeyin düştüğünü tahmin ediyorum. Sesten sonra korktum ve arabaya binerek oradan uzaklaştım. Ertesi gün araziye tekrar gittim ve taşları buldum. Dikenlerden dolayı ormanlık alana giremedim. Sabah gittiğimde irili ufaklı taşları buldum. Göktaşı olduğunu düşünüyorum, benim yanıma düştü ve arazide kimse yoktu. Bu taşlar sıcak olmasaydı inanmayacaktım ama el sürülmüyordu, ateş gibiydi. ABD’de yaşayan bir arkadaşımızın oğlu var. Görüntüleri ona yolladık, o da ABD’de bir yere gönderdi. Daha sonra taşın çok değerli bir maden olduğunu ve incelenmeye değer olduğunu söyledi” diye konuştu.

‘TAŞLARI DEĞERİNDE ALACAK ALICILAR OLURSA SATARIZ’

Taşları değerinde satmak istediğini belirten Yalçın, “ABD’den biri bana sosyal medya üzerinden mesaj attı. 'Bunlara 10 bin dolar vereyim, sen bana ödemeli kargo olarak gönder’ dedi. Ben de araştırmaya devam edeceğimi söyledim. Haberlerde okuyorum, adam 2 kiloluk taşı 2 milyona satmış. Bir değeri varsa bizde değerlendirmek istedik. Bir maden mühendisine danıştım. ‘Kolonya ve pamukla, 4 kere aynı yere sürttür, pamuk kararıyor mu bak’ dediler. İşlemi yaptım ve taşlardan büyük olan karardı. Büyük taşın çok değerli bir maden olduğunu, sadece onun milyonlar edeceğini söylediler. ABD’de yaşayan tanıdığımız, ’Bu çok değerli kaliteli bir taş. Bunun alıcısı çok olur. Kimseye kaptırma. Bunun en az 1 milyon lira değeri var’ dedi. Şimdi araştırma yapıyoruz, taşları değerinde alacak acılar olursa satarız” ifadelerini kullandı.

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