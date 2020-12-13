Astronomların en çok görülmeye değer meteor yağmurlarından biri diye tanımladığı Geminid (İkizler) yağmuru, açık bir gökyüzü olan ve yeterince karanlık yerlerden izlenebilecek. Peki Göktaşı yağmur ne zaman, saat kaçta olacak?

GÖKTAŞI YAĞMURU NE ZAMAN?

Halk arasında 'yıldız kayması' olarak nitelendirilen meteor yağmurlarından en etkini olan İkizler göktaşı yağmurunu, 3200 Phaethon kuyrukluyıldızı oluşturuyor.

İngiltere'de Greenwich Kraliyet Gözlemevi'nden gökbilimci Patricia Skelton, "Çoğu göktaşı yağmuru, Dünya'nın kuyruklıyıldızlardan arta kalan parçaların arasından geçtiği sırada oluyor. Ancak Geminids göktaşı yağmuru farklı. Bu olay, Dünya Güneş'in etrafındaki yörüngesinde ilerlerken, 3200 Phaethon adlı küçük gezegenden saçılan parçaların arasından geçmesiyle oluyor" dedi.

METEOR YAĞMURU NEDİR?

Meteor yağmuru, dünya atmosferine çarpan meteorların sayısının büyük oranda artması ile oluşan olaya verilen isim. Bu olay, her sene birkaç kez Dünya uzaydaki göktaşı parçalarının arasından geçerken oluşuyor.

En çok bilinen meteor yağmurunun başında ağustos ayında kendisini gösteren Perseid yağmuru. Perseid meteoru, Swift-Tuttle adlı kuyruklu yıldızın minik bir parçası.Halley kuyruklu yıldızı ise Eta Aquarid ve Orionid yağmuruna neden oluyor.