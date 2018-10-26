Google: 2 yılda cinsel taciz iddiaları sonucu 48 çalışanımızı kovduk

Teknoloji devi Google'ın CEO'su Sundar Pichai, şirketin geçtiğimiz iki yılda cinsel tacizle suçlanan 48 çalışanını kovduğunu açıkladı. Kovulanlardan 13'ü, şirketin üst düzey yöneticisi.

Pichai, çalışanlarına yazdığı bir mektupta şirketin uygunsuz davranışlara karşı "sert tutumunu" giderek artırdığını belirtti.

Mektup, ABD'de yayımlanan New York Times (NYT) gazetesinin 2014'te Google'dan ayrılan Android yazılımının yaratıcısı Andy Rubin'le ilgili iddialarına yanıt niteliğinde. Haberde Google'ın, hakkındaki taciz suçlamalarına karşın Rubin'e 90 milyon dolar tazminat ödediği iddia edildi.

Rubin ise taciz iddialarını reddediyor.

NYT: Google tacizle suçlanan Android'in yaratıcısı Rubin'e 90 milyon dolar tazminat ödedi

Android'in kurucu ortaklarından Andy Rubin, 2014'te dostane açıklamalarla Google'dan istifa etmişti.

NYT'nin haberine göre, Rubin'le evlilik dışı ilişki yaşayan bir kadın, 2013 yılında Rubin'in kendisini "bir otel odasında oral seks yapmaya zorladığını" öne sürdü. Google yetkilileri Rubin hakkındaki bu suçlamaların güvenilir olduğuna kanaat getirdi. Dönemin Google CEO'su Larry Page de, Rubin'in istifasını istedi.

Ancak hakkındaki suçlamalar kamuoyuyla paylaşılmadı.

Gazetenin Google'da yönetici ve eski çalışan olan çeşitli kaynaklara dayandırdığı haber, şöyle devam etti:

"Google Rubin'i kovabilir, çok az tazminat ödeyebilirdi. Onun yerine kendisine 90 milyon dolar tazminat paketi sunuldu. Ödemelerin sonuncu taksidi önümüzdeki ay yatacak."

Haberde Page'in Rubin'i "Android' ile gerçekten olağanüstü bir şey ortaya çıkarmakla" öven, dostane bir mektup yayımladığına dikkat çekildi.

Rubin'in bir sözcüsü ise gazeteye yaptığı açıklamada taciz iddiasını yalanladı ve Rubin'in söz konusu kadınla karşılıklı rızaya dayalı bir ilişki yaşadığını, şirketten de kendi isteğiyle ayrıldığını söyledi.

Google bu haber sonrası çalışanlarına yazdığı mektupta, "güvenilir ve kapsayıcı bir iş ortamı" sunma konusunda son derece ciddi olduklarını vurguladı.

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