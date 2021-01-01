Bugün 1 Ocak 2021. Yılın ilk gününde internete girmek isteyen kullanıcılar Google'ın hoş sürpriziyle karşılaşıyor. Google yılın diğer önemli günlerinde oluğu gibi bugün de bir Doodle yayınladı. İşte Google'dan 'Yeni yılın ilk günü 2021" için özel Doodle..

DOODLE NEDİR?

Doodle, Google arama motorunun özel günlerde ana sayfasındaki Google yazısına yaptığı tasarımlara verilen isimdir. Dünya genelinde tanınmış profesörlerin, sanatçıların, siyasi kişilerin, olayların, ölümlerin, doğum günlerinin ve birçok önemli olayın anısına Google tarafından veya kullanıcılar tarafından hazırlanır. Gün bitimine kadar Google anasayfasında yer alan Doodle, gün içinde Google'ı ziyaret eden milyonlarca kullanıcı tarafından görüntülenir.

Türkiye'de yakın zamanda Atatürk, Barış Manço, seçimler, çeşitli tasarımlar, Kemal Sunal, Türkan Saylan, terör saldırıları, anma günleri ve daha birçok özel günler için Türkiye'deki kullanıcılarına hitaben bu tarz doodle'lar Google tarafından hazırlanmış ve yayınlanmıştır.