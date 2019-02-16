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Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!

Giriş: 16.02.2019 - 16:33 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Pek çoğumuz yol bulmak için Google'ın Haritalar özelliğini kullanırken sosyal paylaşım sitesi Imgur kullanıcısı 'geologistsmakethebedrock', uygulamayla sıra dışı yerleri buluyor. Imgur kullanıcısı dünyadaki az bilinen bölgeleri araştırıp, bulduğu yerlerin ekran görüntülerini alıyor, daha sonra da takipçileriyle paylaşıyor. İşte o bölgelerden bazıları...

  • 1Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
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    Almanya kıyılarında izole bir ada. Imgur kullanıcısı ilk başta burayı savunma amaçlı inşa edilmiş askeri bir yapının kalıntısı sandı. Ancak daha sonra bu küçük adanın 1989 yılında rüzgar erozyonunu önlemek için insan eliyle yapıldığı anlaşıldı.

  • 2Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
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    ABD'nın Wisconsin eyaletindeki Milwaukee şehrinden bir marina.

     

  • 3Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
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    USS Arizona Anıtı, Pearl Harbor.

     

  • 4Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
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    ABD'nin Arizona eyaletinde maden yığınını andıran bir görüntü.

     

  • 5Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
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    Danimarka'daki Wadden Denizi'nde sualtı gelgitleri.

  • 6Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
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    Danimarka, Wadden Denizi.

     

  • 7Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
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    Güney Alaska'daki buzullar...

  • 8Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
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    Rusya'daki Kamçatka Yarımadası'nda volkanik dağ.

     

  • 9Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
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    Norveç'te 2. Dünya Savaşı sırasında Bismarck'nin batırılmasının ardından Alman donanmasının elinde kalan en büyük olan Tirpitz II'nin battığı yer. 

     

  • 10Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
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    Brezilya.

     

  • 11Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
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    Kanada'daki Athabasca Gölü'ne akan William Nehri. 

     

  • 12Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
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    Alaska.

  • 13Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
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    Alabama'daki Tombigbee Nehri...

     

  • 14Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
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    Amsterdam'da silahların tutulduğu bir yer. 

     

  • 15Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
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    ABD'nin Alabama eyaletindeki Morgan Kalesi... ABD'nin 1812 Savaşı'ndaki başarısızlığından sonra kıyı bölgeyi korunma amaçlı inşa edildi. Yıldız şeklindeki kale bugünlerde önemli bir turizm noktası. 

     

  • 16Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
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    ABD'nin Teksas eyaletinin batısındaki sulanan tarlalar...

  • 17Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
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    Fransa'nın Normandiya bölgesinde, 2. Dünya Savaşı'ndan kalan kraterler. Dev çukurlar bombardımanların ardından oluşmuş. 

     

     

  • 18Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
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    Kuzey Amerika plakasının en eski kıtasal kabuğu olan Kanada Kalkanı'ndaki kraterler. 

  • 19Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
    19|47

    Rio Grande Nehri'nın suları, Meksika Körfezi'ne akıyor.

     

  • 20Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
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    ABD, Maine, Penobscot Körfezi'nde bir ada

     

  • 21Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
    21|47

    Normandiya sahili...

     

  • 22Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
    22|47

    Hollanda'da bir kale. 

     

  • 23Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
    23|47

    Tanzanya'daki Büyük Rift Vadisi'nde bir volkanik dağ. 

  • 24Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
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    Hindistan'ın Pencap eyaletindeki garip şekiller

  • 25Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
    25|47

    Fransa'nın Verdun kentinde Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma savunma bölgesi. 

     

  • 26Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
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    Kanada'nın Ontario eyaletinden bir bölge. 

     

  • 27Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
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    Massachusetts Kalesi, ABD

     

  • 28Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
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    İspanya'nın güney kıyıları. 

     

  • 29Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
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    İran'daki alüvyon yelpazesi. Alüvyon yelpazesi, tortuların herhangi bir su akıntısı ile taşınması sırasında ortaya çıkan bir kesinti nedeniyle akıntının ağzında biriken toprak ya da kaya parçalarından oluşan düz koni biçimine deniyor.

     

  • 30Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
    30|47

    Tibet'in Ayyakum Gölü'ndeki harika bir delta. Gölün ismi ise Google tarafından isimlendirilmemiş.

  • 31Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
    31|47

    ABD'nin güneyindeki Louisiana eyaletinde yanan bir şeker kamışı tarlası.

     

  • 32Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
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    Gri çizgi, Meksika'daki Colorado Nehri'nin kurumuş yatağı. Kurumuş tarım arazilerini de fotoğrafta görebilirsiniz.

  • 33Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
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    Kazakistan...

  • 34Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
    34|47

    Hollanda'daki gelgit düzlükleri. 

     

  • 35Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
    35|47

    Finlandiya Körfezi'nde kış vs yaz...

  • 36Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
    36|47

    Panama Kanalı.

  • 37Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
    37|47

    Büyük Rift Vadisi'ndeki bir başka volkanik dağ. 

     

  • 38Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
    38|47

    ABD-Meksika sınırı.

     

  • 39Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
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     Los Angeles'a bağlı Lake Charles, yakınlarındaki bir limanda sondaj kuleleri...

     

  • 40Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
    40|47

    Eerie Gölü'nün Kanada tarafı...

     

  • 41Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
    41|47

    Laytonville, California, ABD...

  • 42Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
    42|47

    ABD Maine kıyısından bir deniz feneri.

  • 43Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
    43|47

    İran dağlarında tuz yatakları.

  • 44Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
    44|47

    Brezilya'da yardım alan dev bir gemi.

  • 45Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
    45|47

    And Dağları'ndaki bir maden ocağı.

  • 46Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
    46|47

    Kuzey Amerika'daki en büyük nehir olan Mississippi'nin havadan görüntüsü.

  • 47Google Haritalar uygulamasında rastlanan sıra dışı mekanlar!
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    ABD'deki Dauphine Adası'nın doğu ucunda yer alan Gaines Kalesi. 

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