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Almanya kıyılarında izole bir ada. Imgur kullanıcısı ilk başta burayı savunma amaçlı inşa edilmiş askeri bir yapının kalıntısı sandı. Ancak daha sonra bu küçük adanın 1989 yılında rüzgar erozyonunu önlemek için insan eliyle yapıldığı anlaşıldı.
ABD'nın Wisconsin eyaletindeki Milwaukee şehrinden bir marina.
USS Arizona Anıtı, Pearl Harbor.
ABD'nin Arizona eyaletinde maden yığınını andıran bir görüntü.
Danimarka'daki Wadden Denizi'nde sualtı gelgitleri.
Danimarka, Wadden Denizi.
Güney Alaska'daki buzullar...
Rusya'daki Kamçatka Yarımadası'nda volkanik dağ.
Norveç'te 2. Dünya Savaşı sırasında Bismarck'nin batırılmasının ardından Alman donanmasının elinde kalan en büyük olan Tirpitz II'nin battığı yer.
Brezilya.
Kanada'daki Athabasca Gölü'ne akan William Nehri.
Alaska.
Alabama'daki Tombigbee Nehri...
Amsterdam'da silahların tutulduğu bir yer.
ABD'nin Alabama eyaletindeki Morgan Kalesi... ABD'nin 1812 Savaşı'ndaki başarısızlığından sonra kıyı bölgeyi korunma amaçlı inşa edildi. Yıldız şeklindeki kale bugünlerde önemli bir turizm noktası.
ABD'nin Teksas eyaletinin batısındaki sulanan tarlalar...
Fransa'nın Normandiya bölgesinde, 2. Dünya Savaşı'ndan kalan kraterler. Dev çukurlar bombardımanların ardından oluşmuş.
Kuzey Amerika plakasının en eski kıtasal kabuğu olan Kanada Kalkanı'ndaki kraterler.
Rio Grande Nehri'nın suları, Meksika Körfezi'ne akıyor.
ABD, Maine, Penobscot Körfezi'nde bir ada
Normandiya sahili...
Hollanda'da bir kale.
Tanzanya'daki Büyük Rift Vadisi'nde bir volkanik dağ.
Hindistan'ın Pencap eyaletindeki garip şekiller
Fransa'nın Verdun kentinde Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma savunma bölgesi.
Kanada'nın Ontario eyaletinden bir bölge.
Massachusetts Kalesi, ABD
İspanya'nın güney kıyıları.
İran'daki alüvyon yelpazesi. Alüvyon yelpazesi, tortuların herhangi bir su akıntısı ile taşınması sırasında ortaya çıkan bir kesinti nedeniyle akıntının ağzında biriken toprak ya da kaya parçalarından oluşan düz koni biçimine deniyor.
Tibet'in Ayyakum Gölü'ndeki harika bir delta. Gölün ismi ise Google tarafından isimlendirilmemiş.
ABD'nin güneyindeki Louisiana eyaletinde yanan bir şeker kamışı tarlası.
Gri çizgi, Meksika'daki Colorado Nehri'nin kurumuş yatağı. Kurumuş tarım arazilerini de fotoğrafta görebilirsiniz.
Kazakistan...
Hollanda'daki gelgit düzlükleri.
Finlandiya Körfezi'nde kış vs yaz...
Panama Kanalı.
Büyük Rift Vadisi'ndeki bir başka volkanik dağ.
ABD-Meksika sınırı.
Los Angeles'a bağlı Lake Charles, yakınlarındaki bir limanda sondaj kuleleri...
Eerie Gölü'nün Kanada tarafı...
Laytonville, California, ABD...
ABD Maine kıyısından bir deniz feneri.
İran dağlarında tuz yatakları.
Brezilya'da yardım alan dev bir gemi.
And Dağları'ndaki bir maden ocağı.
Kuzey Amerika'daki en büyük nehir olan Mississippi'nin havadan görüntüsü.
ABD'deki Dauphine Adası'nın doğu ucunda yer alan Gaines Kalesi.
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