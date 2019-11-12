Arama devi Google'ın son bir yıldır hastane zinciri Ascension'la ortaklaşa başlattığı gizli projesi kapsamında ABD'de milyonlarca kişinin sağlık bilgilerini topladığı ortaya çıktı.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Google 'Nightingale Projesi' kapsamında son 12 ayda 2 bin 600 hastane, muayenehane ve kliniğe giden on milyonlarca hastanın sağlık bilgilerini depoluyor.

Toplanan veriler arasında, laboratuvar sonuçları, doktor teşhisleri ve hastane kayıtlarının yanı sıra isim, doğum tarihi gibi kişisel bilgiler de yer alıyor.

Verilerin depolanması konusunda hastaların olduğu kadar doktorların da bilgisi olmadığı vurgulanıyor.

TEDAVİ YA DA DOKTOR ÖNERİSİ

Google bünyesinde çalışan en az 150 personelin, toplanan verilere erişim imkanı bulunduğunu kaydeden gazete, verilerin tedavi planı, doktor önerisi gibi tavsiyelerin dışında uyuşturucuyla mücadele gibi konularda da kullanılabileceğini belirtti. Nightingale Projesi'nin yapay ve ve makine öğrenme ile bağlantılı yeni nesil bir yazılım olduğu düşünülüyor.

YASAYA GÜVENİYOR

Haberde Google ve Ascension'ın verileri toplama konusunda 1996 tarihli bir yasaya güvendikleri iddia edildi. Yasa hastanelere, sağlıkla bağlantılı işlerde kullanıldığı sürece, iş ortaklarıyla hasta bilgilerini, hastaların rızasına gerek duymadan paylaşma hakkı tanıyor.