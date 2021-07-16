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Google Haritalar’a ‘‘potansiyel ölümcül rotalar’’suçlaması 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

İskoçya'daki kuruluşlar, tehlikeler hakkında Google ile iletişime geçmeye çalıştıklarını ancak yanıt alamadıklarını ifade etti.

Dağcılık kuruluşu, Google Haritalar uygulamasını, insanları bir uçurum üzerinden gitmeye yönlendirdiği için eleştiriyor.

Guardian’ın aktarmış olduğu haberde Google Haritalar uygulamasının, Ben Nevis'e giden rotalar için yapılan belirli aramaların, kullanıcıları kuş uçuşu olarak zirveye en yakın otoparka yönlendirdiğini ve ardından "deneyimli dağcılar için bile son derece tehlikeli" bir yürüyüş rotası gösterdiğini aktarıldı.

Google Haritalar’ın yanlış yönlendirmesine dikkat çekilirken İskoçya’nın Dağcılık Güvenlik Danışmanı Heather Morning, deneyimli dağcıların bile önerilen rotada sorun yaşayabileceğini söyleyerek “Yürüyüşte yeni olanlar için, seçtiğiniz dağa nasıl ulaşacağınızla ilgili bilgi için Google Haritalar'a göz atmak son derece mantıklı görünüyor.’’ ifadesine yer verdi.

Öte yandan Morning, Google Haritalar’a Ben Nevis yazıldığı ve ardından araba simgesine basıldığı takdirde rotanın güvenli bir hattı göstermediğini ve potansiyel olarak ölümcül olduğuna dikkat çekti. En deneyimli dağcılar için bile bu rotanın zorluğuna dikkat çekti.

İnternetteki bilgilerin güncel ve doğru olduğunu her fırsatta varsaymanın tehlikesine dikkat çeken yetkili, internetin önerdiği ulaşım hattıyla ilgili yaşanan kötü deneyimlere referans veriyor.

Dağcılık alanındaki yetkililer Google’a kendilerine danışılması için çağrıda bulunduklarını da dile getirdi ancak Google’dan henüz bir cevap gelmedi.