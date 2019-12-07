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HaberlerDünya

Google Maps'e yürüyüş için 'en güvenli yol' seçeneği gelecek

Arama motoru Google'ın harita uygulamasına yayalar için, geceleri 'güvenlik' açısından en uygun yolu gösteren bir seçenek ekleneceği öne sürüldü. İddiaya göre uygulama 'en güvenli' cadde ve sokakları sarı çizgilerle gösterecek.

Google gece yürünebilecek en güvenli yolu gösterecek
HABERTURK.COM

ABD'li arama motoru Google'ın harita uygulamasına, gece yürüyüş yapan kullanıcılarına 'en güvenli' sokakları gösterecek bir eklenti hazırladığı iddia edildi.

Daily Mail gazetesinin haberine göre, Android program geliştiricilerinin kullandığı 'XDA Developers' adlı internet sayfasının kullanıcıları, Google'ın harita uygulamasının arka planında bahsi geçen yazılımı test ettiğini belirledi.

Eklenti sayesinde Google Maps kullanıcılarına, güvenlik açısından en uygun cadde ve sokakları sarı çizgiyle gösterecek.

Haberde Google'ın eklentiyi ilk olarak, kadınlara yönelik saldırıların artış gösterdiği Hindistan'da uygulamaya sokabileceği yorumu yapıldı.

Google'dan konuya ilişkin bir açıklama yapılmazken, programın hangi verileri kullanarak çalışacağı da netlik kazanmadı. Ancak yazılımcılar, Google'ın uygulamaya kullanıcıların güvenlikle ilgili girdikleri kişisel verileri de ekleyebileceğini vurguluyor.

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