Göreme İngiliz belgeselcileri ağırlıyor

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"Daha önce de birçok belgesele mekan olan Kapadokya'da çekim yapıyoruz. Göreme Milli Parkı içindeki tarihi kiliseler, güvercin evleri ve kaya oyma mağaralar bu belgeselin ilgi alanına giriyor. Arka plandaki büyük bir ekiple hazırlanan bu belgesel, İngiltere ve Avustralya'da önemli televizyon kuruluşlarında yayınlanacak. Kapadokya, dünyada bilinen ve ilgi gören bir destinasyon. Ancak turizm endüstrisinde büyük bir rekabet var. Herkes kendi ürününü tanıtmak için çaba harcıyor. Bu gibi belgeseller, reklamın dışında doğal ortam sunduğu için tanıtıma çok önemli katkı sağlanmış oluyor."