Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler

Bitkilere evlat özeniyle baktıklarına dikkati çeken Çoban, "Biz ne kadar ilgi gösterirsek bitkiler de o kadar canlı oluyor. Kuşlarımızın ötüşleriyle avluda güzel ortam oldu. Bina denildiğinde dört duvar biliyoruz ama bizde öyle değil. Burası botanik bir bahçe oldu. Demek ki yapınca bir şeyler olabiliyormuş" diye konuştu.