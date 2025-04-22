Görme engelli seyyar satıcıyla Gölge birbirine yoldaş oldu

"ONU 'PRENSİM', TOSUNUM' DİYE SEVİYORUM"

Sever, hayvanlara nasıl davranılırsa onların da o şekilde karşılık verdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Gün boyu benimle. Sıcaklığını hissediyorum, içimden sevmek geliyor, hoşuma gidiyor. İhtiyacı olunca gidiyor, sonra geri geliyor. Onu 'Prensim', 'Tosunum' diye seviyorum, 'Yaren' diyorum, böyle bir dostluğumuz var. İnsanlardan da güzel yorumlar alıyorum, bunlar da beni mutlu ediyor. Bazıları da 'Kedilerle çok ilgilenme, tüyleri ciğerlerine gider.' diyor ama ben onları artık duymazdan geliyorum. Derler ya 'Gülü seven dikenine katlanır.' ben onun her şeyine artık razıyım. Bazen grip oluyor, hapşırıyor, belediye gelip iğnesini yapıyor."