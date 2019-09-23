Tiyatrocu, oyuncu ve sunucu olan, televizyonların sevilen dizilerinin fettan kadını Gözde KansuSen Anlat Karadeniz dizisinde Vedat Sayar’ın hem amcakızı, hem ortağı rolünde oynamıştı. Rahatsızlığı yüzünden çok uzun süre devam edemeyen oyuncu ilk sezon finalinde intihar ederek diziden ayrılmıştı. Şu an SHOW TV ekranlarında bir yarışma programında sunuculuk yapıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olan Gözde Kansu, merak edilen isimler arasında geliyor. Peki, Gözde Kansu kimdir? Gözde Kansu kaç yaşında ve nereli? İşte Gözde Kansu hakkındaki tüm detaylar.

GÖZDE KANSU'NUN HAYATI

Gözde Kansu 23 Ağustos 1980 (39 yaşında) yılında İzmir’de doğdu.Anaokulu sırasında baleye başlamış. İzmir Tevfik Fikret Lisesinde okudu.Oyunculuğa bale ile başladı. Henüz okul zamanında sıkça okulda devamsızlık yaparak okulun tiyatro ve müzik kolu faaliyetlerinde yer aldı.19 yaşında ailesiyle birlikte İstanbul‘a geldi. İstanbul Şehir Tiyatroları'ndaki ekip ile çalıştı ve onların Antalya turnelerine davet edildi.Oyunculukta kariyer yapmak için İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nün sınavlarına girdi ve kazandı ve mezun oldu.

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu ayrıca sunuculuk yapan Kansu Aslan burcudur.171 cm boyunda ve 56 kg ağırlığında olan Gözde Kansu her zaman güzel ve fit görünümüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Güzel oyuncu henüz 15 yaşındayken 1995 yılında yayınlanan Çiçek Taksi adlı film ile başladı oyunculuk hayatına. Sergilediği performansı ve başarılı oyunculuğu ile daha sonrasında bir çok projelerde rol aldı ve başarı ile tamamladı.

Son olarak ATV ekranlarının reyting rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz Dizisinde filmin kötü karakteri olan Vedat Sayar’ın hem amcakızı hem de ortağı rolünü oynamıştı. Vedat Sayar ile aynı travmatik geçmişten gelen biri olarak, onu hep affeden, ona göz kulak olan, başına açtığı pislikleri temizleyen, onu dertlerden kurtaran ve koruyan kadın Eysan Karakterine can verdi. Acayip akıllı ve entrikacı olan ‘Eyşan’ karakteri öyle kötülük yapayım diye uğraşan bir kadın değil fakat söz konusu Vedat ise cinayet bile işler ve kimse katilin kim olduğunu bulamaz. İşine geldiği zaman tam bir problem çözücü olur, işine gelmiyor ise tam anlamı ile ortalığı karıştırır. Gözde Kansu yaşadığı bir rahatsızlık yüzünden tedavilerine devam etmek için Sen Anlat Karadeniz dizisinden ayrılmak zorunda kaldı.

Gözde Kansu ile ilgili bilmeniz gerekenler

Şarkıcı Sıla Gençoğlu çocukluk arkadaşıdır. Yazmayı öğrendiği günden beri şarkı sözü yazıyor.

Gözde Kansu sevgilisi Engin Tozak ile yaklaşık 2 buçuk yıllık bir beraberlikten sonra geçtiğimiz ağustos ayında ayrıldı. Hala bekar olan güzel oyuncunun hayatında henüz kimsenin olmadığı biliniyor.

GÖZDE KANSU’NUN FİLMOGRAFİSİ