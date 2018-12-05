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Gözlerine inanamadı! Yumurtanın içinden bakın ne çıktı?

Erzurum'un Oltu ilçesinde oturan Sadık Albayrak'ın beslediği tavuklarından birinin yumurtasının içinden yine yumurta çıktı. Albayrak, "Böyle bir şey ne duydum ne de gördüm" dedi

05.12.2018 - 16:57 | Güncelleme: DHA

Erzurum'un Oltu ilçesindeki Aslanpaşa Mahallesi'nde oturan, 58 yaşındaki konfeksiyoncu Sadık Albayrak, beslediği tavukların yumurtalarını toplamak için sabah saatlerinde kümese gitti.

DHA'nın haberine göre sepete doldurduğu yumurtalardan birinin büyük olması Albayrak'ın dikkatini çekti. Omlet yapmak için yumurtayı kırdığında ise bir başka yumurta ile karşılaştı. Evli ve 4 çocuk babası Albayrak, yumurtayı eşi ve çocuklarına gösterdiğinde onların da çok şaşırdığını anlatarak, şöyle konuştu;

"Evimin bahçesinde tavuk besliyorum. Her sabah kümese girer, yumutaları toplarım. Yine kümese gidip yumurtaları toplarken bir yumurtanın diğer yumurtalara oranla daha büyük olduğunu gördüm. İçerisinde çift sarı olabileceğini düşündüm. Yumutayı kırınca gözlerime inanamadım. Yumurta içinden yumurta çıktı. Yıllardır tavuk beslerim, yumurtanın içinden iki, hatta üç sarı çıktığını gördüm ama yumurta çıktığını ne gördüm ne de duydum. Yumurtayı kırdığım gibi saklıyorum. Kim görse şaşırıyor."

BİLİM İNSANLARI NE DEDİ?

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Laçin de şunları söyledi:

"Bir yumurtanın yumurtlanması için ortalama 24,5 saatlik bir süre gereklidir. Anormal şekilli yumurtaların oluşumu genellikle uterusta meydana gelen aksaklıklardan kaynaklanır. İçiçe yumurtlama bilimsel literatürde "counter-peristalsis contraction" olarak bilinmektedir. Gelişimini tamamlamış bir yumurta başka ve daha büyük olgun bir yumurtanın içerisinde bulunur. Stres faktörlerine bağlı olarak yumurta kanalında gelişimini tamamlamış ancak henüz yumurtlanmamış bir yumurta varken erkenden yeni bir yumurta sarısının bırakılmasıyla oluşur. Bu durumda ilk yumurtayı geri getirecek büzülme (kontraksiyon) meydana gelir; albümin, zarlar ve son olarak bunları tamamen kapatan yeni bir kabuk ile kaplanır."

 

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