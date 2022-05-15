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Gözyaşları içinde 92 acı biber yedi

Edirne’de 10. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali çerçevesinde düzenlenen acı biber yeme yarışmasında en çok acı biberi yiyen yarışmacıya ağırlığınca ayçiçeği yağı verildi

Gözyaşları içinde 92 acı biber yedi
İHA

“Edirne’ye gel, ciğerimi ye” temasıyla gerçekleştirilen 10. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye’nin en ‘acı’ yarışması olarak adlandırılan “Acı Biber Yeme Yarışması”na katılan vatandaşlar, en hızlı şekilde rakiplerinden daha çok biber yemek için kıyasıya mücadele sergiledi. Biber yerken gözlerinden yaşlar akan yarışmacılar, zor anlar yaşadı.

Karaağaç’ta yetişen ve tava ciğerin olmazsa olmazı Karaağaç Acı Biberi’ni 92 adet yiyerek yarışmayı kazanan 84 kilogram ağırlığındaki Emrah Mucurtay, 84 kilo ayçiçeği yağı verildi.

Şanlıurfalı olduğunu söyleyen yarışmacı Mucurtay, daha fazla acı olsa daha fazla yiyebileceğini belirtti.

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