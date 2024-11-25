Düzenleme ile şimdiye kadar çıkan yapılandırmadan yararlanamayan ya da yararlanmalarına rağmen 01.01.2015 tarihi itibarıyla prim borçlarını ödemeyen vatandaşların borçları tamamen siliniyor. Bu düzenleme ile yaklaşık 2 milyar liralık prim borcu silinecek.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına giren ancak prim borçlarını ödeyemeyen kişiler, bir düzenleme yapılmazsa 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.