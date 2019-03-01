Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun Washington temsilciliğine atadığı Carlos Alfredo Vecchio, Bloomberg'de yer alan habere göre; dünyaya açık bir ekonomi ve petrol üretimini artırmak istediklerini kaydetti.

Vecchio, Venezuela ekonomisinin en önemli kaynaklarından olan ve devlet eliyle yapılan petrol üretimi için, "Artırmak istediğimiz petrol üretiminin çoğu özel sektör üzerinden yapılacak." ifadesini kullandı.

Guaido'nun, ülkenin "yasal" borçlarını ödemekten çekinmeyeceğini söyleyen Vecchio, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin, kredi verenlere petrol ile borç ödemesini içeren anlaşmalara uymayacağını dile getirdi.

Bu arada, Guaido'yu destekleyen ABD, Maduro hükümetine karşı Venezuela'nın petrol şirketlerini de kapsayan yaptırımlar uygulamaya koymuştu.

Geçen pazartesi Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'nın ABD'deki tüm mal varlığının dondurulduğu açıklanmış, Amerikalı kişi ve şirketlerin PDVSA ile iş yapmasının yasaklandığı belirtilmişti.

ABD, 28 Ocak'ta da PDVSA'ya yaptırım kararı almış ve Guaido, aynı gün şirketin banka hesaplarının kontrolünün kendisine geçtiğini duyurmuştu.

"TEHDİTLERE RAĞMEN CARACAS'A DÖNECEĞİM"

AA'nın haberine göre; Guaido, Brezilya'nın başkenti Brasilia'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile yaptığı toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Önümüzdeki günlerde tehditlere rağmen Caracas'a döneceğim." dedi.

Öte yandan, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Mart'ta Paraguay'ın başkenti Asuncion'a geleceğini duyurdu. Guaido'da da Paraguay'a yapacağı ziyareti twitter hesabından doğruladı.