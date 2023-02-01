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Guinness'e giren 'Ortak Varoluş Mozaiği' iki dalda daha rekora aday

Hatay'da 1600 metrekarelik boyutuyla 'dünyanın en büyük tek parça taban mozaiği' unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 'Ortak Varoluş Mozaiği'nin iki dalda daha rekoru için başvuru yapıldı

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  • Guinness'e giren 'Ortak Varoluş Mozaiği' iki dalda daha rekora aday

    EXPO 2021 Hatay kapsamında 44 şehirden getirilen doğal taşlarla oluşturulan mozaik, Antakya ilçesindeki Kisecik Mahallesi'ndeki EXPO alanında sergileniyor.
  • Guinness'e giren 'Ortak Varoluş Mozaiği' iki dalda daha rekora aday

    Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi işbirliğiyle tasarımıyla 7 aylık çalışmayla 16 milyon taşla yapılan Ortak Varoluş Mozaiği, 'dünyanın en büyük tek parça taban mozaiği' olarak geçen yıl temmuz ayında Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
  • Guinness'e giren 'Ortak Varoluş Mozaiği' iki dalda daha rekora aday

    Rekorlar kitabına girmesinin ardından kente gelen ziyaretçilerin de ilgisini çeken mozaikle ilgili Büyükşehir Belediyesince iki yeni rekor için daha başvuru yapıldı.
  • Guinness'e giren 'Ortak Varoluş Mozaiği' iki dalda daha rekora aday

    Taban mozaiği, en fazla taşla yapılan mozaik ve en büyük oval mozaik dallarında da Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için aday gösterildi.
  • Guinness'e giren 'Ortak Varoluş Mozaiği' iki dalda daha rekora aday

    EXPO 2021 Hatay Genel Sekreteri İhsan Çakar, taban mozaiğinin başvuru yapılan iki dalda da rekor kıracağına inandığını söyledi.
  • Guinness'e giren 'Ortak Varoluş Mozaiği' iki dalda daha rekora aday

    Taban mozaiğinin özgün bir tasarımının olduğunu aktaran Çakar, "Hataylı usta ve sanatçıların emeğiyle mozaiği oluşturduk. Hatay yerelinde yaptığımız bu çalışmanın bir rekora imza attığını daha sonra öğrendik.
  • Guinness'e giren 'Ortak Varoluş Mozaiği' iki dalda daha rekora aday

    Aslında o amaçla başlamamıştık. Başvurumuzun ardından ilgili hakemlerin incelemesiyle rekorumuz tescillenmiş oldu. Hatay Guinness Rekorlar Kitabı'na bu mozaikle girmiş oldu" diye konuştu.
  • Guinness'e giren 'Ortak Varoluş Mozaiği' iki dalda daha rekora aday

    Çakar, üç semavi dinin simgelerinin yanı sıra Habibi Neccar Dağı, Akdeniz, Asi Nehri, gazella gazella türü dağ ceylanı gibi kenti anlatan unsurların yer aldığı 1600 metrekarelik taban mozaiğinin 'oval şeklinde yapılmış en büyük eser', 'en fazla taşla yapılmış mozaik eser' dallarında da yeni rekor yolunda olduğunu belirtti.
  • Guinness'e giren 'Ortak Varoluş Mozaiği' iki dalda daha rekora aday

    "150 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ"

    Ortak Varoluş Mozaiği'nin kentin tanıtımına da katkı sağladığını anlatan Çakar, şöyle devam etti:
  • Guinness'e giren 'Ortak Varoluş Mozaiği' iki dalda daha rekora aday

    "EXPO'ya gelen ziyaretçilerimiz arasında sadece mozaik eserimizi görmeye gelenler de oldu. Bazı tur firmalarının sadece bu eser için geldiğini biliyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 150 bin kişi mozaik eserimizi görmeye geldi.
  • Guinness'e giren 'Ortak Varoluş Mozaiği' iki dalda daha rekora aday

    Zeminde olan mozaiğin yukarıdan daha net görülebilmesi için çalışmalar başlattık. Balon ile daha net görüleceğini kanaati oluştu.
  • Guinness'e giren 'Ortak Varoluş Mozaiği' iki dalda daha rekora aday

    Bununla ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Ayrıca bu simgeleri hareketlendirmek için 3 boyutlu video için de çalışmalarımız devam ediyor. Örneğin haftanın belirli günlerinde akşam saatlerinde ışıkla beraber mozaiğin üzerindeki atlar hareket edecek, ağaçlar sallanacak."
  • Guinness'e giren 'Ortak Varoluş Mozaiği' iki dalda daha rekora aday

    Çakar, mozaik projesinin hayata geçmesini sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş başta olmak üzere emek verenlere teşekkür etti.
  • Guinness'e giren 'Ortak Varoluş Mozaiği' iki dalda daha rekora aday
  • Guinness'e giren 'Ortak Varoluş Mozaiği' iki dalda daha rekora aday
  • Guinness'e giren 'Ortak Varoluş Mozaiği' iki dalda daha rekora aday
  • Guinness'e giren 'Ortak Varoluş Mozaiği' iki dalda daha rekora aday
  • Guinness'e giren 'Ortak Varoluş Mozaiği' iki dalda daha rekora aday

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