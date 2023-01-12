Guinness'e göre, Elon Musk'ın Twitter alımı sonrası yaşadığı servet erimesi bir rekor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Ekonomi
ABONE OL

Guinness'e göre, Elon Musk'ın Twitter alımı sonrası yaşadığı servet erimesi bir rekor

2022 yılında yaşadığı büyük kayıplarla Elon Musk, tarihteki en büyük kişisel servet kaybı rekoruna ismini yazdırdı.

Guinness'e göre, Elon Musk'ın Twitter alımı sonrası yaşadığı servet erimesi bir rekor
BBC TÜRKÇE

Guinness Dünya Rekorları web sitesindeki bir paylaşımda, Musk’ın Kasım 2021 ile Aralık 2022 arasında yaklaşık 165 milyar dolar kaybettiği belirtiliyor.

Bu veriler, Forbes dergisinden elde edildi.

Ancak Guinness, bazı kaynakların Musk’ın servet kaybının bundan fazla olabileceğini söylediğini de aktarıyor.

Musk’ın servetinde önemli bir paya sahip olan Tesla hisseleri, Twitter’ın satın alımı sonrası düşüş yaşadı.

Sosyal medya devinin 44 milyar dolara satın alınması, bazı yatırımcılar arasında Musk'ın artık Tesla'ya yeterince vakit ayıramayacağı yönünde yorumlandı.

Elon Musk’tan önce servet kaybı rekoru Japon teknoloji yatırımcısı Masayoshi Son’a aitti.

Son 2000 yılında, internet şirketlerinin bir anda müthiş değer kayıpları yaşadığı ve dotcom balonu olarak adlandılan süreçte 58.6 milyar dolar kaybetti.

Musk’ın servet erimesi, hisse senetlerindeki kayıplar üzerinden hesaplanıyor. Bu da hisselerin değer kazanması ile bir yıl önceki durumuna geri dönebileceği anlamına geliyor.

Elon Musk ve TwitterGetty Images

Tesla'nın patronu, dünyanın en zengin insanı konumunu, Aralık ayında, Louis Vuitton ve Dior’un sahibi olan Fransız lüks tüketim markası LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault'a kaptırdı.

Tesla hisselerinin değeri, 2022'de yaklaşık yüzde 65 azaldı.

Bu düşüşün bir nedeni olarak, firmanın yıl boyunca yalnızca 1,3 milyon araç teslim etmesi ve borsa beklentilerinin altında kalması gösteriliyor.

Düşüşün diğer önemli nedeni olaraksa, Twitter’ın satın alınması ve sonrasında içerik ve yönetimle ilgili tartışmalar gösteriliyor.

Birçok Tesla yatırımcısı, ekonomik resesyon endişeleri devam ederken, Musk’ın Tesla’ya yoğunlaşması gerektiğini düşünüyor.

Musk, borsanın 31 Aralık 2022’de kapanması sonrası yaptığı paylaşımda, "[Tesla'da] uzun vadeli temeller son derece güçlü. Kısa vadeli piyasa çılgınlığı ise tahmin edilemez." dedi.

Forbes'e göre Musk'ın şu anki serveti yaklaşık 178 milyar dolar, Bernard Arnault'nun ise 188 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD Başkanı Biden'a ait ikinci bir ofisten daha gizli belgeler çıktı
BBC ABD Başkanı Biden'a ait ikinci bir ofisten daha gizli ...
Rusya ve Ukrayna, Wagner Grubu'nun 'Soledar'ı ele geçirdik' iddiasını doğrulamadı
BBC Rusya ve Ukrayna, Wagner Grubu'nun 'Soledar'ı ele ...
Prens Harry: Afganistan'la ilgili sözlerim tehlikeli şekilde çarpıtıldı
BBC Prens Harry: Afganistan'la ilgili sözlerim tehlikeli ...
İngiltere ve Galler'de ambulans çalışanları grevde
BBC İngiltere ve Galler'de ambulans çalışanları grevde
Katolik Kilisesi'nde çocuklara cinsel taciz suçlamasıyla yargılanmış en üst düzey isim olan Kardinal George Pell 81 yaşında öldü
BBC Katolik Kilisesi'nde çocuklara cinsel taciz ...
Andrew Tate: Tecavüz ve insan kaçakçılığıyla suçlanan sosyal medya ünlüsü 30 gün gözaltında kalacak
BBC Andrew Tate: Tecavüz ve insan kaçakçılığıyla suçlanan ...
Virginia eyaletinde yanıtı aranan soru: Altı yaşında bir çocuk, birini vurduğunda ne yapılabilir?
BBC Altı yaşında bir çocuk, birini vurduğunda ne ...
Brezilya'nin eski lideri Bolsonaro ABD'den sınır dışı edilebilir mi?
BBC Brezilya'nin eski lideri Bolsonaro ABD'den sınır dışı ...
Dünya Sağlık Örgütü: Yolculara uçaklarda maske takmaları önerilmeli
BBC Dünya Sağlık Örgütü: Yolculara uçaklarda maske ...
Brezilya’da Kongre baskınını protesto için demokrasi yanlısı gösteriler düzenlendi
BBC Brezilya’da Kongre baskınını protesto için demokrasi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.