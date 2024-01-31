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        Haberler Yaşam Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en büyük doğal gül buketi

        Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en büyük doğal gül buketi

        Katar'ın başkenti Doha'daki Katara Kültürel Köyü'nde dünyanın en büyük doğal buketi sergileniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 11:22 Güncelleme: 31.01.2024 - 11:23
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        Dünyanın en büyük doğal buketi, Katar'ın başkenti Doha'daki Katara Kültürel Köyü'nde sergileniyor.

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        Eni 6 metre boyu ise 6 metre olan buket, Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alıyor.

         

         

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        Buketin yapımında ise yaklaşık 5564 Petunya çiçeğinin kullanıldığı belirtiliyor.

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        #Guinness rekorlar kitabı
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