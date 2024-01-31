Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en büyük doğal gül buketi
Katar'ın başkenti Doha'daki Katara Kültürel Köyü'nde dünyanın en büyük doğal buketi sergileniyor
Giriş: 31.01.2024 - 11:22 Güncelleme: 31.01.2024 - 11:23
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Dünyanın en büyük doğal buketi, Katar'ın başkenti Doha'daki Katara Kültürel Köyü'nde sergileniyor.
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Eni 6 metre boyu ise 6 metre olan buket, Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alıyor.
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Buketin yapımında ise yaklaşık 5564 Petunya çiçeğinin kullanıldığı belirtiliyor.
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