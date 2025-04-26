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        Haberler Yaşam Guinness'ten 'dünyanın en yüksek rütbeli pengueni Olav'a kutlama

        Guinness'ten 'dünyanın en yüksek rütbeli pengueni Olav'a kutlama

        Guinness Rekorlar Kitabı, dünyanın 'en yüksek rütbeli pengueni' Sir Nils Olav'ın Dünya Penguenler Günü'nü kutladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 09:49 Güncelleme: 26.04.2025 - 09:49
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        Guinness'ten 'dünyanın en yüksek rütbeli pengueni'ne kutlama
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        Edinburgh Hayvanat Bahçesi'ndeki Penguen Kayası'nda yaşayan Sir Nils Olav III, 2023'te Norveç Kraliyet Muhafızları'nın resmi maskotu olarak onursal tümgeneral rütbesine terfi etti.

        Halihazırda bir tuğgeneral olan penguen ‘Bouvet Adaları Baronu Tümgeneral Sir Nils Olav III’ ünvanına sahip. Guinness Rekorları resmi hesabı, Dünya Penguenler Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda Olav’ın gününü kutlayarak, "Dünya Penguen Günü'nde Sir Nils Olav'ı selamlıyoruz. Kendisi Norveç Kral Muhafızları'nda tümgeneraldir" ifadelerini kullandı.

        62 YILLIK GELENEK

        Norveç ordusu tarafından sürdürülen gelenek 62 yıl öncesine uzanıyor.

        1961 yılında bir tatbikat için Edinburgh Kraliyet Askeri Kutlama Etkinliği'ne katılan Norveç Kraliyet Muhafızları'na bağlı Teğmen Nils Egelien, birliğinin yürüyüşünün penguenlerin yürüyüşüne esrarengiz bir benzerlik taşıdığını düşündü.

        Bunun üzerine on yıl sonra İskoç başkentine döndüğünde Kral Muhafızları'nın bir penguen sahiplenmesini sağladı.

        Bu penguene Nils Egelien ve o sırada tahtta olan Norveç Kralı V. Olav'ın onuruna Nils Olav adı verildi.

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        #dünyanın en yüksek rütbeli pengueni
        #Guinness
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