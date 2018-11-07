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* Ben güçlü bir kadınım. ‘güçlü bir kadını oynamak’ ne demek. En canımın acıdığı yerlerde siz beni görmediniz. İnsan haklıyken kendini savunmaya ihtiyaç duymuyormuş ben bunu anladım. Yüksek sesle konuşan varken, sen de yüksek sesle konuşursan sesin kaybolur. Neden hesap verip bir şeyi izah etmeye çalışayım ki? Nerede bizim o güzel magazinimiz. Ne zaman ahlak bekçisi olduk. Ben 26 senedir bu işi yapıyorum. Siz tatlı tatsız haberler yaptınız, iyi haber yaptınız kötü haber yaptınız… Beni 58 dk.- 65 dk. masaya yatırıp özel hayatımızı irdelediniz mi? Bir senaryo yazıp üzerine oynamak olmadı. Güçlü görünmeye çalışmadım, güçlüydüm.