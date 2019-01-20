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"OLMASI GEREKEN BU"

Aynı zamanda geçtiğimiz gün oğullarının doğum gününde eski eşi Mustafa Erdoğan’la da bir araya gelen Gülben Ergen, "Bu adetimiz 12 senedir hiç değişmedi. Olması gereken bu. Anne-babalar boşanamaz ve ayrılamazlar, kadınlar ve erkekler hayatlarında ayrılırlar. Biraz sonra babalarıyla da birlikte sinemaya gideceğiz. Bu on beş günlük tatili 'sen Uludağ’a mı götürürsün?' 'Ben anneme mi götüreyim?' gibi pazarlıklarla hallettik" ifadelerini kullandı.