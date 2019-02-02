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Basın mensuplarıyla konuşan Ergen, "Çocuklara dokunmak, çocuklarla sohbet etmek bana çok iyi geliyor. Çocuk ve müzik beni iyileştiriyor. Şimdi 39'ncu anaokulumuzu Diyarbakır’da açacağız gibi görünüyor inşallah. Ben anne olduktan sonra daha duyarlı oldum diyemeyeceğim çünkü hep duyarlıydım. Benim için çocuğun dili, dini, ırkı, tuttuğu takım, siyasi görüşü hiç böyle bir şey yok. Çocuk iyidir, saftır, katıksız bir iyilik içerisindedir, tartışılmaz. Yaşam maalesef çocuğa zorluklar ve mecburiyetler katar. Bunun içerisinde yokluk, hasret, sahip olamamak, eğitim alamamak gibi eşitsizliklerle harmanlanır" dedi.