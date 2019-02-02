Gülben Ergen'den çocuklara sürpriz

Giriş: 02.02.2019 - 10:43 | Güncelleme:  

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, Çocuk Sanat Festivali kapsamında düzenlenen söyleşiye katıldı. Festival kapsamında Doğu’dan gelen 150 çocukla buluşan Ergen, sahnede çocuklarla keyifli dakikalara imza attı

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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, çocuklarla tek tek yakından ilgilenen, sorular sorup sohbet eden Gülben Ergen, çocukların isteğini kırmayarak “Sürpriz” şarkısını da seslendirdi. 

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    Basın mensuplarıyla konuşan Ergen, "Çocuklara dokunmak, çocuklarla sohbet etmek bana çok iyi geliyor. Çocuk ve müzik beni iyileştiriyor. Şimdi 39'ncu anaokulumuzu Diyarbakır’da açacağız gibi görünüyor inşallah. Ben anne olduktan sonra daha duyarlı oldum diyemeyeceğim çünkü hep duyarlıydım. Benim için çocuğun dili, dini, ırkı, tuttuğu takım, siyasi görüşü hiç böyle bir şey yok. Çocuk iyidir, saftır, katıksız bir iyilik içerisindedir, tartışılmaz. Yaşam maalesef çocuğa zorluklar ve mecburiyetler katar. Bunun içerisinde yokluk, hasret, sahip olamamak, eğitim alamamak gibi eşitsizliklerle harmanlanır" dedi. 

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    Hurma diyetiyle de gündeme gelen şarkıcı, ayda bir yaptığını belirtti.  

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