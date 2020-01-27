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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; şarkıcı Gülben Ergen, önceki akşam sevgilisi Emre Irmak ile birlikte Rumelihisarı'nda bulunan bir balık restoranında baş başa yemek yedi.

"SEN ÖNDEN GİT!"

Çıkışta gazetecilerin kapıda olduğunu öğrenen Gülben Ergen, sevgilisi Emre Irmak'ı, "Magazin time! Sen istersen önden git, ben gelirim" şeklinde uyardı.

Ergen, bu sözleri Emre Irmak tarafından kabul görmeyince koşar adımlarla aracına doğru yöneldi. Kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bırakan Gülben Ergen sevgilisi ile birlikte gözlerden kayboldu.