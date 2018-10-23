Gülben Ergen hastanelik oldu

Kısa önce 'İnfilak' adını verdiği single'ını çıkaran Gülben Ergen, yoğun temponun altından kalkamadı ve hasta düştü. Ergen, sosyal medya hesabından, "Her hastalık vücudun sesidir. Uzun zamandır bu denli koşturmamıştım. Tahlil sonuçları olumlu çıktı. Buhar ve serum aldım. Dinlendim. Çok daha iyiyim. Arayan, soran herkese teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı