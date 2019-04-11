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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, şarkıcı Gülben Ergen, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi. Güzellik merkezini kendisine Demet Akalın'ın önerdiğini söyleyen Gülben Ergen, "Selülitim falan hiç yok ama belki olur diye önlem alıyoruz" diyerek şaşırttı.