Gülben Ergen: Kimsenin harcaması bizi ilgilendirmiyor!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Fiskos
ABONE OL

Gülben Ergen: Kimsenin harcaması bizi ilgilendirmiyor!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaşanan lüks hayata karşı sitem dolu bir paylaşımda bulunan Gülben Ergen, konuyla ilgili konuştu. Şarkıcı, "Zor bir zamandan geçiyoruz. Hepimizin dikkat etmesi gereken bir dönem. Hiç kimsenin harcaması bizi ilgilendirmiyor ama göz göre göre yapılmamalı. Gizli saklı da yaşayabilirler" dedi

Gülben Ergen: Kimsenin harcaması bizi ilgilendirmiyor!
"Kimsenin harcaması bizi ilgilendirmiyor!"
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Mağazaları gezen Ergen, sevenlerinin fotoğraf çekilme isteğini de kırmadı.

"İLK KEZ YILBAŞINDA ANKARA'DA OLACAĞIM"

Gazetecilerle sohbet eden Gülben Ergen, "Yılbaşında Ankara'da sahne alacağım. İlk kez yılbaşında Ankara'da olacağım. Özel hazırlanıyorum. Geçen yıl yılbaşında sahnede olamamıştık." şeklinde konuştu.

"KİMSENİN HARCAMASI BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"

Daha önce sosyal medyada yaşanan lüks hayata karşı sitem dolu bir paylaşımda bulunan şarkıcı, "Zor bir zamandan geçiyoruz. Hepimizin dikkat etmesi gereken bir dönem. Hiç kimsenin harcaması bizi ilgilendirmiyor ama göz göre göre yapılmamalı. Gizli saklı da yaşayabilirler." açıklamasını yaptı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sevcan Orhan: Ethereum'a ayrı bir sempatim var!
FİSKOS "Ethereum'a ayrı bir sempatim var!"
Oktay Kaynarca: Hayatımda kimse yok ama dua edin
FİSKOS "Hayatımda kimse yok ama dua edin"
Demet Şener'den Tolga Arman'a: Sonsuz aşkım!
FİSKOS "Sonsuz aşkım!"
Cemrenaz Turhan: Annem botoks yaptırmama izin vermiyor!
FİSKOS 'Annem botoks yaptırmama izin vermiyor!'
Irmak Arıcı: Babam 'Bir daha bu eve gelemezsin!' dedi'
FİSKOS "Babam 'Bir daha bu eve gelemezsin!' dedi'"
Hadise'den '25 milyon TL' haberlerine tepki!
FİSKOS Hadise'den '25 milyon TL' haberlerine tepki!
Edis: Grammy'i alırsam 1 milyon fan token yakılacak
FİSKOS "Grammy'i alırsam 1 milyon fan token yakılacak"
Kerem Alışık suskunluğunu korudu
FİSKOS Suskun Kerem!
Ebru Keskin: Benim için çok kıymetli!
FİSKOS "Benim için çok kıymetli!"
Gurur Aydoğan: İlk defa yapımcılık deneyimim olacak
FİSKOS "İlk defa yapımcılık deneyimim olacak"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.