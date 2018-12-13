Gülben Ergen: Nazar etme ne olur, çalış senin de olur

Şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya paylaşımı ile aletli pilates konusunda işi ne kadar ilerlettiğini gösterdi. Ergen, "Nazar etme ne olur çalış senin de olur" notunu yazdığı bu paylaşımda, takipçilerinden çok sayıda motive edici mesaj aldı