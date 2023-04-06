Gülistan Hanım'ın 'çakal' nöbeti

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DHA

Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı Mahallesi'nde oturan Gülistan Kurt'un, evinin bahçesinde beslediği tavuklardan 20'sini çakallar yedi. Bunun üzerine Kurt elinde tüfek nöbete başladı.

DHA'nın haberine göre çakal sayısında artış olduğunu belirten Kurt, "Tavukları sahipsiz bırakamaz olduk. Çakalları tavuklardan uzak tutmak için sürekli başlarında çoban gibi duruyoruz. Zaman zaman tüfek ile havaya ateş edip, korkutuyoruz.

Tilkilere bağırınca tavuğu bırakıp kaçıyordu. Fakat çakallar öyle değil. Yanımızdan alıp, götürüyor. Bende bahçede gezen tavuklarımın yanında tüfek ile dolaşmaya başladım. Çakallar sadece benim 20 tavuğumu götürdü. Komşular da aynı durumdan mustarip" dedi.

Gülistan Kurt'un 70 yaşındaki eşi Ahmet Kurt ise "İnşaat ustayım, arada sırada çevre illere gidebiliyorum. Hanıma tüfek kullanmayı öğrettim. Benim olmadığım zamanlar, tüfekle havaya ateş açarak tavuklarımızı koruyor" diye konuştu.