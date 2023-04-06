Gülistan Hanım'ın 'çakal' nöbeti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Gülistan Hanım'ın 'çakal' nöbeti

Erzurum'un Olur ilçesinde 68 yaşındaki Gülistan Kurt, tavuklarını çakallardan korumak için elinde tüfekle nöbet tutuyor

Gülistan Hanım'ın 'çakal' nöbeti
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı Mahallesi'nde oturan Gülistan Kurt'un, evinin bahçesinde beslediği tavuklardan 20'sini çakallar yedi. Bunun üzerine Kurt elinde tüfek nöbete başladı.

DHA'nın haberine göre çakal sayısında artış olduğunu belirten Kurt, "Tavukları sahipsiz bırakamaz olduk. Çakalları tavuklardan uzak tutmak için sürekli başlarında çoban gibi duruyoruz. Zaman zaman tüfek ile havaya ateş edip, korkutuyoruz.

Tilkilere bağırınca tavuğu bırakıp kaçıyordu. Fakat çakallar öyle değil. Yanımızdan alıp, götürüyor. Bende bahçede gezen tavuklarımın yanında tüfek ile dolaşmaya başladım. Çakallar sadece benim 20 tavuğumu götürdü. Komşular da aynı durumdan mustarip" dedi.

Gülistan Kurt'un 70 yaşındaki eşi Ahmet Kurt ise "İnşaat ustayım, arada sırada çevre illere gidebiliyorum. Hanıma tüfek kullanmayı öğrettim. Benim olmadığım zamanlar, tüfekle havaya ateş açarak tavuklarımızı koruyor" diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ulu Cami'nin eğri minaresindeki 'kufi' yazılar restore edilecek
YAŞAM 'Kufi' tekniğiyle yazılmış... Gün yüzüne çıkıyor!
Baharın gelişiyle oluşan doğal güzellikler havadan görüntülendi
YAŞAM Baharın gelişiyle oluşan güzellikler havadan ...
ABD'den geldi, Bursa'dan 4 köpek sahiplendi
YAŞAM ABD'den geldi, Bursa'dan 4 köpek sahiplendi
Annesinin kabul etmediği kuzuya Enes sahip çıktı
YAŞAM Annesinin kabul etmediği kuzuya Enes sahip çıktı
Bağırdığımda çocuğuma ne yapıyorum? Anne babalar dikkat!
YAŞAM Bağırdığımda çocuğuma ne yapıyorum?
Anma törenlerinde neden kırmızı karanfil bırakılır?
YAŞAM Birini anmak için neden karanfil bırakılır?
Neden bir gün 24 saat, bir saat 60 dakikadır? Bu bir tesadüf mü?
YAŞAM Neden bir gün 24 saat, bir saat 60 dakikadır?
Otel odalarında dikkat etmeniz gereken 5 hijyen detayı!
YAŞAM Otel odalarında dikkat etmeniz gereken 5 şey!
4 mizaç teorisi: Siz nasıl bir mizaca sahipsiniz? Öğrenin!
YAŞAM Siz nasıl bir mizaca sahipsiniz? Öğrenin!
İftar sofralarını şenlendirecek Ramazan Şerbeti tarifi! Kolay ve pratik Ramazan Şerbeti tarifi
YAŞAM İftar sofralarının olmazsa olmazı Ramazan şerbeti ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.