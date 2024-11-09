DÂHİ ÇOCUK: DEXTER'S LABORATORY

Cartoon Network’ün klasiklerinden olan Dexter's Laboratory, bilim ve zekanın çocuksu bir merakla birleştiği bir dünyaya kapı araladı. Dexter, icatlarıyla meşgul olan dahi bir çocuk, fakat ablası Dee Dee’nin yaramazlıkları tüm planlarını alt üst eder. Bilim kurgu temasının çizgi film formatında işlendiği bu dizi, çılgın laboratuvar deneyleri ve yaratıcı hikayeleriyle unutulmaz bir hal aldı. Çocukların bilim sevgisini körükleyen Dexter, izleyicilere hem eğlenceli hem de düşündürücü bir deneyim sundu.