Gümüşler Manastırı, 'Gülen Meryem Ana' freskiyle öne çıkıyor

"Burada 'gülen' ifadesiyle tek bir örnek. Bu yüzden Gümüşler Manastırı görülmeye değer bir yer. Manastırın dış kısmında 2 katlı yer altı şehri mevcut. Burası milattan sonra 8. ve 12. yüzyıllar arasında yapıldığı düşünülen ve o dönemde Kapadokya bölgesinde önemli olan bir yer. İç kısımda manastırın batı tarafında iki katlı yer altı şehri var.