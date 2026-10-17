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        Haberler Gündem Adana'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, sağanak alt geçidi suyla doldurdu

        Adana'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, sağanak alt geçidi suyla doldurdu

        Adana'da etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Su basan alt geçitte otomobilde bulunanlar mahsur kalırken, Yüreğir ilçesinde prefabrik evlerin çatıları yerinden söküldü. Kentte oluşan küçük çaplı hortum ise cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 21:39 Güncelleme:
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        Adana'daki fırtına çatıları uçurdu

        Adana'da etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar, kentin farklı noktalarında hasara neden oldu. Yağış nedeniyle bir alt geçidi su basarken, otomobilde bulunanlar mahsur kaldı. Yüreğir ilçesinde ise kuvvetli rüzgarın etkisiyle prefabrik evlerin çatıları yerinden söküldü. Kentte oluşan küçük çaplı hortum vatandaşlar tarafından görüntülendi.

        ŞİDDETLİ RÜZGAR PREFABRİK EVLERİN ÇATILARINI SÖKTÜ

        Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle prefabrik evlerin çatıları yerinden söküldü. Aynı mahallede bulunan bir güneş enerjisi sistemi de kuvvetli rüzgarın etkisiyle yerinden koptu.

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        Rüzgarın savurduğu parçalar mahalle sakinlerine zor anlar yaşatırken, bölgede hasar meydana geldi.

        KÜÇÜK ÇAPLI HORTUM KAMERAYA YANSIDI

        Kentte etkili olan şiddetli rüzgar sırasında küçük çaplı bir hortum da oluştu. Hortumun meydana geldiği anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın etkili olduğu kentte yaşanan olumsuzluklar görüntülere yansıdı.

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