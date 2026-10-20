Akın Gürlek'in avukatı, Özgür Özel'in tapu kayıtları iddiasını yalanladı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İklim Merkezi ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, İskenderun ve Mersin körfezlerinde dip sularındaki oksijenin yarı yarıya azalıp 4 birime düştüğünü beliterek "Oksijenin bu kadar düşmesi korktuğumuz şeydi yani o kötü senaryoya geldik" d... Daha Fazla Göster

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İklim Merkezi ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, İskenderun ve Mersin körfezlerinde dip sularındaki oksijenin yarı yarıya azalıp 4 birime düştüğünü beliterek "Oksijenin bu kadar düşmesi korktuğumuz şeydi yani o kötü senaryoya geldik" dedi (AA) Daha Az Göster