Akın Gürlek'in avukatı, Özgür Özel'in tapu kayıtları iddiasını yalanladı
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 750 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildiğini açıkladı. Adır, dava sürecinde Gürlek'in tapu kayıtlarının istenmesine karşı çıktıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e karşı açılan manevi tazminat davasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Adır, Gürlek'in kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davada Özel'in 750 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildiğini belirtti. Açıklamada, mahkeme kararının ardından Özel tarafından dile getirilen tapu kayıtlarına ilişkin iddialara da yanıt verildi.
750 BİN LİRALIK TAZMİNAT KARARI
Avukat Abdullah Adır, yaptığı açıklamada, Akın Gürlek'e yönelik hakaret ve iftira niteliğinde olduğunu savunduğu beyanlar nedeniyle açılan davanın karara bağlandığını bildirdi.
Adır, mahkemenin Özgür Özel'in 750 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmettiğini belirterek, kararın ardından yapılan açıklamalara tepki gösterdi.
TAPU KAYITLARI İDDİASINA YANIT
Özgür Özel'in mahkeme kararının ardından yaptığı basın açıklamasında, Gürlek'in bilgisi ve talimatı doğrultusunda tapu kayıtlarının istenmemesi yönünde beyanda bulunduklarının ileri sürüldüğünü aktaran Adır, bu iddiayı reddetti.
Adır, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Söz konusu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Gerek duruşma sırasında mahkemeye sunduğumuz sözlü beyanlarımızda gerekse dosyaya ibraz ettiğimiz dilekçelerimizde tapu kayıtlarının istenmemesine yönelik herhangi bir talebimizin bulunmadığı sabittir."
"HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERMEYE DEVAM EDECEKTİR"
Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösteren Adır, müvekkiline yönelik iddiaların devam ettiğini savunarak hukuki süreçlerin süreceği mesajını verdi.
Adır, açıklamasını "Henüz iftiraları nedeniyle tazminata mahkum edilen davalı, yalan ve iftiraya kamuoyu huzurunda devam etmektedir. Bu eylemlere devam ettikçe hukuk önünde hesap vermeye de devam edecektir." ifadeleriyle tamamladı.