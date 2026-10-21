Amasya'da siteye giren yaban domuzu polis ekiplerince etkisiz hale getirildi
Amasya'da bir sitenin binasına giren yaban domuzu paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri sevk edildi. Binanın içinde kalan yaban domuzu, polis ekiplerinin silahla müdahalesi sonucu etkisiz hale getirildi
Giriş: 21 Ekim 2026 - 22:27 Güncelleme:
Amasya'da bir sitenin binasına giren yaban domuzu, polis ekiplerinin silahla müdahalesi sonucu etkisiz hale getirildi.
Göllü Bağları Mahallesi'ndeki Meridyenpark Sitesi'nde saat 18.00 sıralarında görülen yaban domuzu, site sakinleri arasında paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri sevk edildi.
POLİS EKİPLERİ SİLAHLA MÜDAHALE ETTİ
Ekipler, yaban domuzunun bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Binanın içinde kalan yaban domuzu, polis ekiplerinin silahla müdahalesi sonucu etkisiz hale getirildi.
Müdahaleyi Amasya İl Emniyet Müdürü Ali Erkan Aktaşgül de takip etti.
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