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        Haberler Gündem Bektaşi kanaat önderi Ali Haydar Ercan vefat etti

        Bektaşi kanaat önderi Ali Haydar Ercan vefat etti

        Bektaşi kanaat önderlerinden "dedebaba" Ali Haydar Ercan, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, başsağlığı mesajı paylaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 02:00 Güncelleme:
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        Bektaşi Dedebabası Ali Haydar Ercan vefat etti

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bektaşi Dedebabası Ali Haydar Ercan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

        Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bektaşi Dedebabası Ali Haydar Ercan’ın Hakk’a yürüdüğünü teessürle öğrendim. Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin sevgi, hoşgörü ve kardeşlik mirasını yaşatan Ali Haydar Ercan Dedebaba’ya Cenâb-ı Hakk’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Alevi-Bektaşi canlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.

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        Bakan Kurum ve Bakan Çiftçi'den sel açıklaması

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de kayıp olarak arandığı İstanbul'u vuran sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, İstanbul'daki kayıp sayısının 5 değil, 4 olduğunu açıkladı

        #haberler
        #Mustafa Çiftçi
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