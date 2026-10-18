Bektaşi Dedebabası Ali Haydar Ercan vefat etti

Bektaşi kanaat önderi Ali Haydar Ercan vefat etti
Bektaşi kanaat önderlerinden "dedebaba" Ali Haydar Ercan, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, başsağlığı mesajı paylaştı.
Giriş: 18 Ekim 2026 - 02:00 Güncelleme:
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bektaşi Dedebabası Ali Haydar Ercan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bektaşi Dedebabası Ali Haydar Ercan’ın Hakk’a yürüdüğünü teessürle öğrendim. Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin sevgi, hoşgörü ve kardeşlik mirasını yaşatan Ali Haydar Ercan Dedebaba’ya Cenâb-ı Hakk’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Alevi-Bektaşi canlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.
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