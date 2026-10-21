Bodrum'da bastonu kırılan 87 yaşındaki Mehmet Ertok ateşe düşerek hayatını kaybetti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bahçesinde temizlik yaptığı sırada bastonunun kırılması sonucu dengesini kaybederek yaktığı ateşin içine düşen 87 yaşındaki Mehmet Ertok yaşamını yitirdi
Giriş: 21 Ekim 2026 - 20:40 Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bahçesinde temizlik yaptığı sırada yaktığı ateşin içine düşen Mehmet Ertok (87), yaşamını yitirdi.
Çömlekçi Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, evinin bahçesinde temizlik ateşi yakan Ertok, iddiaya göre kullandığı bastonun kırılması sonucu dengesini kaybederek ateşin içine düştü.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ertok'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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