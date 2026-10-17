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        Haberler Gündem Bolu'da Kartalkaya, Manisa'da Alaşehir'in yüksek kesimleri karla kaplandı

        Bolu'da Kartalkaya, Manisa'da Alaşehir'in yüksek kesimleri karla kaplandı

        Türkiye'nin farklı bölgelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde pistler beyaza bürünürken, Manisa'nın Alaşehir ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı görüldü. Kartalkaya'da yağışın gece saatlerinde şiddetini artırması beklenirken, Alaşehir'de buzlanma riskine karşı ekipler hazır bekletiliyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 17:41 Güncelleme:
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        Bolu ve Manisa'ya kar yağdı

        Bolu ve Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da kar yağışı aralıklarla devam ederken, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde de yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. İki kentte etkili olan kar yağışıyla birlikte yüksek rakımlı bölgelerde kış manzaraları oluştu.

        KARTALKAYA'DA PİSTLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

        Bolu'da Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Yağışın ardından kayak pistleri beyaz örtüyle kaplanırken, bölgede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırmasının beklendiği bildirildi.

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        MANİSA'NIN YÜKSEK KESİMLERİNE DE KAR YAĞDI

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde de kar yağışı görüldü. Horzumalayaka Mahallesi'nin yaylalar mevkisinde başlayan yağış, ilçenin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

        Bölgede kısa süre etkili olan kar yağışı, daha sonra yerini soğuk havaya bıraktı. Kar yağışının ardından oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı Alaşehir Belediyesi ekiplerinin yüksek kesimlerde hazır bekletildiği bildirildi.

        FOTO: DHA/İHA

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        #Bolu
        #Manisa
        #kar yağışı
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