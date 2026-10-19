Bolu'daki yolsuzluk davasında Tanju Özcan tahliyesini isteyerek dikkat çeken açıklamalar yaptı
Bolu Belediyesine yönelik irtikap davasında savunma yapan, görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkındaki suçlamaları reddederek tahliyesini istedi. Özcan, "Serbest kalmak istiyorum. Çıkınca oğluma kız istemek istiyorum. Bundan sonra 'Bana ne kardeşim.' diyeceğim. Evde kedi gibi oturacağım" dedi
Bolu Belediyesine yönelik irtikap soruşturması kapsamında açılan davada, aralarında görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 4'ü tutuklu 19 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen üçüncü duruşmada SEGBİS aracılığıyla savunma yapan Özcan, hakkındaki suçlamaları reddederek serbest bırakılmasını talep etti.
"BUNDAN SONRA EVDE KEDİ GİBİ OTURACAĞIM"
Savunmasında belediye başkanlığı dönemindeki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Özcan, belediyeye gelir sağlamak amacıyla gerçekleştirilen işlemlerin suç oluşturmadığını savundu.
Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Özcan, savunmasının sonunda tahliye talebini yineleyerek, "Serbest kalmak istiyorum. Çıkınca oğluma kız istemek istiyorum. Bundan sonra 'Bana ne kardeşim.' diyeceğim. Evde kedi gibi oturacağım." ifadelerini kullandı.
ÖZCAN HAKKINDA 217 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Duruşmada cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını okuyarak sanıkların cezalandırılmasını istedi. Mütalaada, Tanju Özcan hakkında irtikap, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet alma suçlamaları kapsamında toplam 69 yıl 6 aydan 217 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Özcan ise belediyenin gelir elde etmesi amacıyla marketlerle reklam sözleşmesi yapılmak istendiğini kabul ederek, "İrtikap yapmak istesek yazılı teklif vermezdik." dedi.
Savunmasında, söz konusu işlemlerden kişisel menfaat sağlamadığını ve elde edilen paraların vakıf hesabına aktarıldığını öne sürdü.
Özcan'ın avukatlarının da mütalaaya karşı savunma yapmasının ardından mahkeme, duruşmaya ertesi güne kadar ara verdi.
FOTO: İHA