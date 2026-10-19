Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Bolu'daki yolsuzluk davasında Tanju Özcan tahliyesini isteyerek dikkat çeken açıklamalar yaptı

        Bolu'daki yolsuzluk davasında Tanju Özcan tahliyesini isteyerek dikkat çeken açıklamalar yaptı

        Bolu Belediyesine yönelik irtikap davasında savunma yapan, görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkındaki suçlamaları reddederek tahliyesini istedi. Özcan, "Serbest kalmak istiyorum. Çıkınca oğluma kız istemek istiyorum. Bundan sonra 'Bana ne kardeşim.' diyeceğim. Evde kedi gibi oturacağım" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 23:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'Bundan sonra evde kedi gibi oturacağım'

        Bolu Belediyesine yönelik irtikap soruşturması kapsamında açılan davada, aralarında görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 4'ü tutuklu 19 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen üçüncü duruşmada SEGBİS aracılığıyla savunma yapan Özcan, hakkındaki suçlamaları reddederek serbest bırakılmasını talep etti.

        "BUNDAN SONRA EVDE KEDİ GİBİ OTURACAĞIM"

        Savunmasında belediye başkanlığı dönemindeki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Özcan, belediyeye gelir sağlamak amacıyla gerçekleştirilen işlemlerin suç oluşturmadığını savundu.

        REKLAM

        Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Özcan, savunmasının sonunda tahliye talebini yineleyerek, "Serbest kalmak istiyorum. Çıkınca oğluma kız istemek istiyorum. Bundan sonra 'Bana ne kardeşim.' diyeceğim. Evde kedi gibi oturacağım." ifadelerini kullandı.

        ÖZCAN HAKKINDA 217 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

        Duruşmada cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını okuyarak sanıkların cezalandırılmasını istedi. Mütalaada, Tanju Özcan hakkında irtikap, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet alma suçlamaları kapsamında toplam 69 yıl 6 aydan 217 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        Özcan ise belediyenin gelir elde etmesi amacıyla marketlerle reklam sözleşmesi yapılmak istendiğini kabul ederek, "İrtikap yapmak istesek yazılı teklif vermezdik." dedi.

        REKLAM

        Savunmasında, söz konusu işlemlerden kişisel menfaat sağlamadığını ve elde edilen paraların vakıf hesabına aktarıldığını öne sürdü.

        Özcan'ın avukatlarının da mütalaaya karşı savunma yapmasının ardından mahkeme, duruşmaya ertesi güne kadar ara verdi.

        FOTO: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tunceli'de suların taşıdığı atıklar, baraj gölü kıyısında birikti

        TUNCELİ'de sağanak sonrası Munzur Nehri ile Pülümür Çayı'nın debisi yüzde 30 arttı. Suların sürüklediği tahta parçaları, bitkisel kalıntılar ve plastik şişeler, Uzunçayır Baraj Gölü kıyısında birikti.   Kentte son günlerde etkili olan sağanak, akarsuların debisini yükseltti. Munzur Vadisi Milli Park...
        #Tanju Özcan
        #Bolu Belediyesi
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sarıgül kardeşler, Aylin Kotil, Murat Ağırel tutuklandı
        Sarıgül kardeşler, Aylin Kotil, Murat Ağırel tutuklandı
        Trump'tan Zelenskiy'ye sert eleştiriler
        Trump'tan Zelenskiy'ye sert eleştiriler
        Trabzon'da Salah Tufan'ı!
        Trabzon'da Salah Tufan'ı!
        "Savunmadaki gücümüzün farkındayız!"
        "Savunmadaki gücümüzün farkındayız!"
        Sabancı Holding'de 1 günde 238 milyon liralık geri alım
        Sabancı Holding'de 1 günde 238 milyon liralık geri alım
        SPK Başkanı Sütcü istifa etti
        SPK Başkanı Sütcü istifa etti
        "Deplasmanda kaybetmek beni sinirlendirmeye başladı!"
        "Deplasmanda kaybetmek beni sinirlendirmeye başladı!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ronaldo'nun cezası belli oldu!
        Ronaldo'nun cezası belli oldu!
        Hiranur cinayetinde karar!
        Hiranur cinayetinde karar!
        Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir sürpriz daha
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir sürpriz daha
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        "Ben şahidim!"
        "Ben şahidim!"
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün