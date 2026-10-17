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        Haberler Gündem Burdur'da düğüne giden ailenin otomobili direğe çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

        Burdur'da düğüne giden ailenin otomobili direğe çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

        Burdur'da düğüne gitmek üzere yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, bariyere ve aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçti. Kazada sürücü hayatını kaybederken, aralarında eşinin de bulunduğu 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 18:32 Güncelleme:
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        Düğün yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı

        Burdur-Antalya kara yolu Kurna Kavşağı'nda saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada, Süleyman Kalem'in (49) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyere, ardından refüjdeki aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçti.

        SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Süleyman Kalem'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada Kalem'in eşi Emel Kalem ile yakınları Fatma Sönmez, Rabia Künek ve Zeynep Sönmez yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        KINA GECESİNDEN DÜĞÜNE GİDİYORLARDI

        Süleyman Kalem ve beraberindekilerin, dün gece Antalya'nın Elmalı ilçesinde yakınlarının kına gecesine katıldığı, bugün ise Kütahya'da yapılacak düğüne gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

        KAZAYI GÖREN BAŞKA BİR SÜRÜCÜ DE KONTROLÜ KAYBETTİ

        Öte yandan, kazayı gören başka bir sürücü de kullandığı 06 DG 588 plakalı otomobilin kontrolünü kaybederek refüje girdi. Bu kazada ise yaralanan olmadı.

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