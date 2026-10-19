Bursa'da yaralı genci yağmurdan koruyan polis memuruna Bakan Çiftçi'den teşekkür

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından trafik polisi Şerife Nur Can, sağlık ekiplerini bekleyen yaralı gencin yağmurdan etkilenmemesi için başında şemsiye tuttu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla polis memurunun duyarlı davranışına dikkat çekti.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN POLİS MEMURUNA TEŞEKKÜR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Polisimizden Şefkat Şemsiyesi" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Türk polisinin güvenliği sağlamanın yanı sıra yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların da yanında olduğunu vurguladı.

Çiftçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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"Türk Polisi güvenliğin teminatı; şefkat, merhamet ve iyiliğin timsalidir. Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından, yağmur altında sağlık ekiplerini bekleyen yaralı gencimizin başında şemsiye tutarak onu ıslanmaktan koruyan Trafik Polisimiz Şerife Nur Can, hepimizin yüreğini ısıttı."

Polis memurunun davranışından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çiftçi, "Göstermiş olduğu bu ince, duyarlı ve insani yaklaşımdan dolayı mesai arkadaşımız Şerife Nur Can'ı tebrik ediyor, şahsım ve milletimiz adına kendisine yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.