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        Haberler Gündem Bursa'da yaralı genci yağmurdan koruyan polis memuruna Bakan Çiftçi'den teşekkür

        Bursa'da yaralı genci yağmurdan koruyan polis memuruna Bakan Çiftçi'den teşekkür

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik kazasında yaralanan bir genci sağlık ekipleri gelene kadar şemsiye tutarak yağmurdan koruyan trafik polisi Şerife Nur Can'a İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi teşekkür etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 21:32 Güncelleme:
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        Yaralı gence polis şemsiyesi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından trafik polisi Şerife Nur Can, sağlık ekiplerini bekleyen yaralı gencin yağmurdan etkilenmemesi için başında şemsiye tuttu.

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla polis memurunun duyarlı davranışına dikkat çekti.

        BAKAN ÇİFTÇİ'DEN POLİS MEMURUNA TEŞEKKÜR

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Polisimizden Şefkat Şemsiyesi" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Türk polisinin güvenliği sağlamanın yanı sıra yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların da yanında olduğunu vurguladı.

        Çiftçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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        "Türk Polisi güvenliğin teminatı; şefkat, merhamet ve iyiliğin timsalidir. Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından, yağmur altında sağlık ekiplerini bekleyen yaralı gencimizin başında şemsiye tutarak onu ıslanmaktan koruyan Trafik Polisimiz Şerife Nur Can, hepimizin yüreğini ısıttı."

        Polis memurunun davranışından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çiftçi, "Göstermiş olduğu bu ince, duyarlı ve insani yaklaşımdan dolayı mesai arkadaşımız Şerife Nur Can'ı tebrik ediyor, şahsım ve milletimiz adına kendisine yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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