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        Haberler Gündem Yargı Danıştay’dan Akbelen kararı: 679 parseli acele kamulaştırılma kararı hukuka uygun

        Danıştay’dan Akbelen kararı: 679 parseli acele kamulaştırılma kararı hukuka uygun

        Danıştay 6. Dairesi, Akbelen Ormanı çevresindeki 679 parsel için alınan acele kamulaştırma kararının enerji arz güvenliği ve kömür rezervlerinin tükenmekte olması gerekçeleriyle yerinde olduğuna hükmetti

        Kaynak
        anka
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 13:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Danıştay'dan Akbelen kararı

        Muğla’da Yeniköy-Kemerköy Termik Santralları’nın kömür sahasını genişletmek amacıyla Akbelen Ormanı çevresindeki 679 parsel için alınan acele kamulaştırma kararına karşı açılan davada, Danıştay 6. Dairesi, davanın reddine karar verdi. Daire, enerji arz güvenliği ve kömür rezervlerinin tükenmekte olması gerekçeleriyle acele kamulaştırma koşullarının oluştuğuna hükmetti.

        Milas ilçesinde bulunan Yeniköy-Kemerköy Termik Santralları’nın kömür ihtiyacını karşılamak amacıyla maden sahasının genişletilmesi için Akbelen Ormanı çevresindeki 6 köyde toplam 679 parselin acele kamulaştırılmasına karar verilmişti. Yurttaşlar, acele kamulaştırma kararına karşı toplamda 96 ayrı dava açmış, dava duruşması 16 Eylül’de Danıştay’da görülmüştü.

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        Danıştay 6. Dairesi, dosyadaki bilgi ve belgeler ile tarafların savunmalarını değerlendirdi. Kararda, santralların mevcut kömür sahasındaki rezervlerin tükenmekte olduğu, Soma’dan kamyonlarla kömür taşındığı ve santralların elektrik üretimini sürdürmesinin amaçlandığı kaydedildi.

        Daire, yerli linyitle çalışan santralların baz yük sağlayarak elektrik şebekesinin istikrarına katkıda bulunduğu ve yenilenebilir enerji kaynaklarındaki üretim dalgalanmalarını dengelediği değerlendirmesini yaptı. Kararda, elektrik arz güvenliğinin sağlanması, enerji açığının azaltılması ve santralların faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla maden sahasının genişletilmesinde acelelik koşulunun oluştuğu sonucuna varıldı. Cumhurbaşkanlığı kararında hukuka aykırılık görülmediği belirtilerek, davanın reddine hükmedildi.

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        Karara bir üye karşı oy kullandı. Karşı oy gerekçesinde, maden üretiminin sürdürülmesi için taşınmazların kamulaştırılmasına ihtiyaç duyulmasının, tek başına acele kamulaştırma yöntemine başvurulmasını gerektiren olağanüstü koşulları ortaya koymadığı belirtildi. Karşı oy gerekçesinde, olağan kamulaştırma nedenleri dışında acelelik koşullarının ayrıca ortaya konulması gerektiği vurgulanarak, dava konusu kararın ilgili taşınmazlar yönünden iptal edilmesi gerektiği ifade edildi.

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