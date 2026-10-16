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        Haberler Gündem DMM, "sermaye piyasalarındaki gelişmeler nedeniyle BES'ten kitlesel çıkışlar yaşandığı" iddialarını yalanladı

        DMM, "sermaye piyasalarındaki gelişmeler nedeniyle BES'ten kitlesel çıkışlar yaşandığı" iddialarını yalanladı

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "sermaye piyasalarındaki gelişmeler nedeniyle Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) kitlesel çıkışlar yaşandığı" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 20:21 Güncelleme:
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        DMM 'BES' iddialarını yalanladı

        DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Güncel BES istatistikleri incelendiğinde sistemde olumsuz bir seyir bulunmamaktadır. Aksine, son bir ayda 100 binden fazla net sözleşme artışı gerçekleşmiş ve sisteme ciddi miktarda yeni kaynak girişi olmuştur. BES, sunduğu devlet katkısı, güven ve istikrar ortamı ile büyümesini güçlü bir şekilde sürdürmektedir. Kamuoyunu asılsız paylaşımlarla yanıltmayı, piyasalarda güvensizlik ve huzursuzluk oluşturmayı amaçlayan spekülatif içeriklere itibar edilmemesi, yalnızca yetkili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."

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        #haberler
        #BES
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