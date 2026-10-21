Dün gözaltına alınan gazeteci İsmail Arı tutuklandı
BirGün Gazetesi muhabiri İsmail Arı, Ankara'da gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı
Giriş: 21 Ekim 2026 - 16:43 Güncelleme:
BirGün Gazetesi muhabiri İsmail Arı, eski Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in şikayeti üzerine Ankara'da gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. Arı hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçlamaları yöneltildiği öğrenildi.
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