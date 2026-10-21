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        Haberler Gündem Medya Dün gözaltına alınan gazeteci İsmail Arı tutuklandı

        Dün gözaltına alınan gazeteci İsmail Arı tutuklandı

        BirGün Gazetesi muhabiri İsmail Arı, Ankara'da gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 16:43 Güncelleme:
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        Gazeteci İsmail Arı tutuklandı

        BirGün Gazetesi muhabiri İsmail Arı, eski Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in şikayeti üzerine Ankara'da gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. Arı hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçlamaları yöneltildiği öğrenildi.

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