Boş zamanın lideri Norveç
OECD Zaman Kullanımı Veritabanı'na göre, 34 ülke arasında günlük boş zamana en fazla sahip olanlar 5 saat 54 dakikayla Norveçliler. Norveç'i Almanya izlerken, Türkiye 4 saat 46 dakikayla 19. sırada yer alıyor. Listenin son sırasında ise 3 saat 23 dakikayla Meksika bulunuyor. Televizyon izlemekten aile ve arkadaşlarla vakit geçirmeye kadar çeşitli etkinlikleri kapsayan araştırma, 15-64 yaş grubundaki kişilerin günlük ortalama boş zaman sürelerini karşılaştırıyor. Veriler, ülkelerin farklı yıllarda gerçekleştirilen en güncel ulusal zaman kullanımı anketlerine dayanıyor.
Giriş: 09 Kasım 2026 - 14:02 Güncelleme: