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        Haberler Gündem Erkek arkadaşını bıçaklayan kadına gözaltı

        Erkek arkadaşını bıçaklayan kadına gözaltı

        Karabük'te kıskançlık nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışmada Gözde T., erkek arkadaşı Fuat G.'yi iki ekmek bıçağıyla yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fuat G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 01:48 Güncelleme:
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        Erkek arkadaşını bıçaklayan kadına gözaltı

        Karabük’te Fuat G. (38), tartıştığı kız arkadaşı Gözde T. (31) tarafından ekmek bıçağıyla yaralandı. Şüpheli kadın gözaltına alınırken hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olay, saat 20.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Gül Sokak’ta bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Gözde T. ile erkek arkadaşı Fuat G. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gözde T., iddiaya göre mutfaktan aldığı iki ekmek bıçağıyla Fuat G.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fuat G., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Fuat G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Şüpheli Gözde T.’nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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