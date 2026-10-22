Eskişehir'de kanalizasyon kuyusuna düşen at, AFAD ekiplerince sağ salim kurtarıldı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kanalizasyon kuyusuna düşen at, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı
Giriş: 22 Ekim 2026 - 21:44 Güncelleme:
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kanalizasyon kuyusuna düşen at, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
71 Evler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak'ta saat 18.15 sıralarında bir atın kanalizasyon kuyusuna düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
AFAD EKİPLERİ ATI KUYUDAN ÇIKARDI
İhbar üzerine bölgeye Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü nöbetçi ekibinden 2 araç ve 5 personel sevk edildi.
Olay yerine ulaşan AFAD ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışması sonucunda at, düştüğü kanalizasyon kuyusundan çıkarıldı.
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