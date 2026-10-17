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        Haberler Gündem Yargı Etimesgut Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı

        Etimesgut Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı

        Etimesgut Belediyesindeki ihale, otopark kiralama ve imar işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve menfaat temin edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, aralarında belediye başkan yardımcıları G.B. ve F.G.'nin de bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 11:52 Güncelleme:
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        Etimesgut soruşturmasında 7 tutuklama

        Etimesgut Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında, aralarında 2 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

        Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Etimesgut Belediyesince yapılan bir kısım ihalelerde usulsüzlük, sahte belgeler düzenlemek, otopark kiralama ve inşaat projelerine ilişkin olarak imar/ruhsat işlemleri gibi konularda menfaat temin etmek şeklindeki iddialarla ilgili soruşturma yürütüldü.

        Sayıştay raporları, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesindeki şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK ve HTS analizi kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme ve kurulan örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından Etimesgut Belediye Başkan yardımcıları G.B. ve F.G'nin de aralarında bulunduğu, 5'i belediye görevlisi olmak üzere 25 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 5 ilde, 13 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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        Arama-el koyma ve gözaltı işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen şüphelilerden 9'u etkin pişmanlık göstererek ifade verdi, 5 şüpheli hakkında mevcut delil durumu itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığınca adli kontrol talep edildi.

        Tutuklamaya sevk edilen 11 şüpheliden Etimesgut Belediye Başkan yardımcıları G.B. ve F.G'nin de aralarında bulunduğu 7 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüpheli için adli kontrol hükümlerinin (ev hapsi) uygulanmasına karar verildi.

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