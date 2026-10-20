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        Haberler Gündem Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe için beraat ve ceza istendi

        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe için beraat ve ceza istendi

        Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında savcı mütalaasını açıkladı. Yaklaşık 16 aydır tutuklu bulunan Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tahliyesi talep edilirken, iki suçlamadan beraati, rüşvet alma suçlamasından ise cezalandırılması istendi

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 17:47 Güncelleme:
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        Bahçetepe için tahliye talep edildi

        Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Hakan Bahçetepe ve 8 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

        Savcılık mütalaasında Bahçetepe’nin tahliyesine karar verilmesi talep edildi. Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Hakan Bahçetepe ve 8 sanığın yargılandığı davada celse arasında mütalaa açıklandı.

        Mütalaada, Hakan Bahçetepe’ye rüşvet verilmesi eylemlerinin soruşturma başlamadan önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Aziz İhsan Aktaş tarafından bildirilmesi ve haberdar edilmesi nedeniyle sanık Aziz İhsan Aktaş hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına ve ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi istendi.

        Hakan Bahçetepe’nin haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından yeterli delil elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatine karar verilmesi istenilirken, rüşvet alma suçundan ise cezalandırılması talep edildi. Sanık Bahçetepe’nin tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak hükümle birlikte tahliyesine karar verilmesi mütalaada talep edildi.

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