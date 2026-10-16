İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbullulara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın çağrısı yaptı

İstanbul'da hafta başından bu yana etkili olan şiddetli yağışların ardından yeni bir sağanak uyarısı geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gelişmelere ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Kent genelinde turuncu alarm seviyesine geçildiğini açıklayan Aslan, yağışların cumartesi günü öğle saatlerine doğru kuvvetlenmesinin beklendiğini belirtti.

BAZI BÖLGELERDE METREKAREYE 273 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Salı gecesi saat 22.00 sıralarında başlayan yağışların çarşamba günü şiddetini artırdığını belirten Aslan, İstanbul'un son 80 yılın en yoğun yağışlarından biriyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Aslan, "Normal şartlarda metrekareye 20 kilogram yağış düşmesi lazım ki bunu normal bir yağış olarak düşünelim. Ancak bazı noktalarda metrekareye 273 kilogram yağış düştü. İstanbul'un çeşitli bölgelerinde küçük ya da büyük çaplı problemler yaşandı. Ayazağa ve Cendere Vadisi'nde ciddi su baskınları oldu. Maalesef can kayıplarımız var" dedi.

İBB ekiplerinin salı gecesinden itibaren sahada olduğunu belirten Aslan, yaklaşık 8 bin 500 personel ve 2 bin 400 araç ile iş makinesinin çalışmalara katıldığını ifade etti.

AFAD, jandarma, Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ve 1. Ordu ile koordineli yürütülen çalışmalarda, destek hizmetlerinde görev yapanlar da dahil olmak üzere yaklaşık 50 bin personelin görev aldığını aktaran Aslan, kayıp üç kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

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İSTANBUL'DA TURUNCU ALARM SEVİYESİNE GEÇİLDİ

Yağışların ardından ilgili bakanlıklar, İstanbul Valiliği ve AFAD ile toplantılar gerçekleştirildiğini anlatan Aslan, kurumların eş güdüm içinde çalıştığını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı ile İçişleri Bakanı'nın da katılımıyla Ayazağa'da incelemelerde bulunduklarını söyleyen Aslan, bölge sakinlerinin taleplerini dinlediklerini ve yapılması gereken çalışmaların değerlendirildiğini ifade etti.

Meteorolojik verilere ilişkin açıklamalarda bulunan Aslan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün meteorolojik verilere ve arkadaşlarımızın analizlerine göre maalesef yurt genelinde sarı kodlu ve turuncu kodlu alarm seviyeleri var. Kocaeli, Adapazarı, Yalova ve Bursa civarlarında turuncu kod seviyesine geçildi. Yurdun bazı yerlerinde de sarı kodla önlemler alınmaya çalışılıyor. İstanbul'da cuma günü hafif sağanak yağışlar, akşam 18.00'den sonra yağışın biraz daha şiddetlenmesi, yarın öğlene doğru ise kuvvetlenme ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla İstanbul'da da turuncu alarm seviyesindeyiz."

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İSTANBULLULARA ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN ÇAĞRISI

Yeni yağışlara karşı tüm önlemlerin alındığını belirten Aslan, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

İBB ekiplerinin dere yataklarında temizlik, su baskını yaşanan ev ve iş yerlerinde ise tahliye çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Aslan, Yol Bakım Dairesi Başkanlığı, İSKİ, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve İSTAÇ ekiplerinin yoğun şekilde çalıştığını söyledi.

Aslan, İstanbullulara yönelik uyarısını şu sözlerle dile getirdi:

"Buradan tüm yurttaşlarımızı tekrar uyarmak isterim. Bu akşamdan itibaren mecbur kalınmadıkça dışarıya çıkılmamasını, mecbursanız da kendi aracınızla değil, toplu taşıma araçlarıyla trafiğe çıkmanızı öneriyoruz."

16 milyon İstanbulludan zorunlu olmadıkça evlerinde kalmalarını isteyen Aslan, cumartesi gece yarısına kadar vatandaşların mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini istedi.

Aslan, salı ve çarşamba günleri yaşanan sel felaketinin yeniden meydana gelmemesini temenni etti.

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SELİN ARDINDAN ALINAN ÖNLEMLER YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

İstanbul'da yaşanan aşırı yağışların mevcut önlemlerin yeniden değerlendirilmesini gerektirdiğini belirten Aslan, afet sonrasında eksikliklerin tespit edilerek gerekli iyileştirmelerin yapılacağını söyledi.

İklim krizinin etkilerine dikkat çeken Aslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ilgili bakanlıklar, İstanbul Valiliği ve AFAD ile birlikte yürüttüğü afet hazırlıklarını gözden geçireceğini ifade etti.

Aslan, "Her yaşanan şey insanlar için bir tecrübe. Siz önlemler alırsınız fakat aldığınız önlemleri test etme şansınız ancak bir felaket durumunda olur. Biz de bu felaketten İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli dersleri çıkaracağız. Arkadaşlarımızla alanı toparladıktan sonra oturup tekrar neyi nasıl yapmamız gerektiğini gözden geçireceğiz" dedi.

İBB'nin önceliğinin olası afetlerde vatandaşların zarar görmesini engellemek olduğunu vurgulayan Aslan, "Tek amacımız var: İstanbul'daki hemşehrilerimizin herhangi bir felakette olumsuz etkilenmesini engellemek. Başka bir düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı.

Aslan, afet sürecinde dayanışma gösteren İstanbullulara teşekkür ederek kurumlar arasındaki koordinasyonun ve sahadaki çalışmaların devam edeceğini belirtti.