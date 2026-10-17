İçişleri Bakanlığından yurt genelinde sağanak ve fırtına uyarısı

İçişleri Bakanlığının NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, bugün yurt genelinde beklenen yağışlara ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Fotoğraf: DHA

Buna göre, İstanbul'da yağışların yerel olarak kuvvetli, bugün öğle saatlerinden sonra ise özellikle Anadolu Yakası'nda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da ise yağışların yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Bursa ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, yer yer gök gürültülü olacağı tahmin ediliyor.

Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde ise yerel olarak çok kuvvetli, şiddetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Ayrıca Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğusu, Denizli, Uşak, Kütahya, Konya'nın batısı ve zamanla Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Fotoğraf: İHA

FIRTINALAR ETKİLİ OLACAK

Ankara'daki yağışların ise etkisini artırması, Çankırı, Kırıkkale ve Bolu'da da yerel kuvvetli sağanak görülmesi bekleniyor.

Adana ve Osmaniye çevreleri ile Mersin ve Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Öte yandan, bugün rüzgarın, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fotoğraf: AA

Bu akşam saatlerinden sonra İstanbul Anadolu Yakası'nın kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya çevrelerinde batı ve kuzeybatıdan fırtına, gece saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın çevrelerinde, pazar günü sabahtan itibaren Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinde, batı ve güneybatıdan kuvvetli fırtına bekleniyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına ile çatı uçması ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate alması gerekiyor.

*Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.