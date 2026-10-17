Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu İçişleri Bakanlığından yurt genelinde sağanak ve fırtına uyarısı

        İçişleri Bakanlığından yurt genelinde sağanak ve fırtına uyarısı

        İçişleri Bakanlığı, bugün yurt genelinde beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 01:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yurt genelinde sağanak ve fırtına uyarısı

        İçişleri Bakanlığının NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, bugün yurt genelinde beklenen yağışlara ilişkin paylaşımda bulunuldu.

        Fotoğraf: DHA

        Buna göre, İstanbul'da yağışların yerel olarak kuvvetli, bugün öğle saatlerinden sonra ise özellikle Anadolu Yakası'nda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

        Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da ise yağışların yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Bursa ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, yer yer gök gürültülü olacağı tahmin ediliyor.

        Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde ise yerel olarak çok kuvvetli, şiddetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

        REKLAM

        Ayrıca Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

        İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğusu, Denizli, Uşak, Kütahya, Konya'nın batısı ve zamanla Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

        Fotoğraf: İHA

        FIRTINALAR ETKİLİ OLACAK

        Ankara'daki yağışların ise etkisini artırması, Çankırı, Kırıkkale ve Bolu'da da yerel kuvvetli sağanak görülmesi bekleniyor.

        Adana ve Osmaniye çevreleri ile Mersin ve Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

        REKLAM

        Öte yandan, bugün rüzgarın, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

        Fotoğraf: AA

        Bu akşam saatlerinden sonra İstanbul Anadolu Yakası'nın kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya çevrelerinde batı ve kuzeybatıdan fırtına, gece saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın çevrelerinde, pazar günü sabahtan itibaren Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinde, batı ve güneybatıdan kuvvetli fırtına bekleniyor.

        Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına ile çatı uçması ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate alması gerekiyor.

        *Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Polis ekipleri tarafından kurtarılan Murat Boz'un açıklamaları

        İstanbul'da polis ekipleri, şiddetli yağış nedeniyle bulundukları yerde mahsur kalan çok sayıda vatandaşı kurtardı.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, yaşanan sağanak sonrası olumsuzluk yaşanan noktalara inerek ça...
        #İçişleri bakanlığı
        #haberler
        #hava durumu
        #YURTTA HAVA DURUMU
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yurt genelinde sağanak ve fırtına uyarısı
        Yurt genelinde sağanak ve fırtına uyarısı
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        İstanbul'da hafta sonu yağış alarmı
        İstanbul'da hafta sonu yağış alarmı
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü
        Beşiktaş, EuroLeague'de Bayern Münih'i devirdi!
        Beşiktaş, EuroLeague'de Bayern Münih'i devirdi!
        Tasarruf finansmanında sözleşmeler değişmeyecek
        Tasarruf finansmanında sözleşmeler değişmeyecek
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Köprü yıkıldı! Evde mahsur kaldılar... 2'si çocuk 8 kişiydi...
        Köprü yıkıldı! Evde mahsur kaldılar... 2'si çocuk 8 kişiydi...
        Soner Olgun vefat etti
        Soner Olgun vefat etti
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'